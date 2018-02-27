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(Görüntülü Haber) Uludağ'da bereketli sezon

Mehmet İNAN BURSA,(DHA)- TÜRKİYE'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da, sezonun sonuna gelinirken otellerin doluluk oranları hafta sonları yüzde 100'lere ulaşıyor

27 Şubat 2018 15:27

Mehmet İNAN BURSA,(DHA)- TÜRKİYE\'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ\'da, sezonun sonuna gelinirken otellerin doluluk oranları hafta sonları yüzde 100\'lere ulaşıyor. Bu kış sezonunun bereketli geçtiğini belirten otel işletmecileri, Bu sezon yüzümüz güldü dediler. \'Beyaz cennet\' Uludağ\'da kış sezonunun bitmesine az bir zaman kalmasına rağmen doluluk oranları hafta içi yüzde 50, hafta sonları da yüzde 100 seviyesinde ilerliyor. Hafta sonu tatillerini geçirmek için Uludağ\'ı tercih eden yerli ve yabancı turistler, otel işletmecilerinin yüzünü güldürüyor. Sezon ortalaması doluluk oranının yüzde 90 dolaylarında olduğunu belirten Ağaoğlu My Montain Hotel Genel Müdürü Murat Pınarcı, mart ayında hafta içi yüzde 50, hafta sonu da yüzde 100 doluluk oranı beklediklerini söyledi. Yaklaşık bir ay öncesinden rezervasyon aldıklarını ifade eden Pınarcı, Bu sene gayet güzel geçti. doluluk oranları yüksekti. Kar kalınlığı da yüksek olmamasına rağmen, diğer kayak merkezlerine nazaran Uludağ daha verimliydi dedi. Sezonu 25 Mart\'ta kapatacaklarını belirten Murat Pınarcı, bu tarihten itibaren yeni sezon hazırlıklarına başlayacaklarını belirtti. OTELCİLER OLARAK HEPİMİZİN YÜZÜ GÜLDÜ Sezon olarak çok iyi bir kış dönemi geçirdiklerini söyleyen Uludağ Grand Yazıcı Hotel Genel Müdürü Abdullah Güneş, Uludağ bölgesinin beklentilerinin üzerinde bir sezon geçirdik. Üniversite festivallerimiz olsun, sömestir dönemimiz olsun, yılbaşı dönemimiz olsun katılım beklentilerimizin üzerindeydi. Otelciler olarak hepimizin yüzü güldü. Bekleneni aşağı yukarı karşıladık. Şu an otelimizde hafta içi yüzde 40, hafta sonu yüzde 90 doluluk oranımız var. Sezon kapanışını Mart ayının son haftası veya Nisan ayının ilk haftası yapmayı düşünüyoruz. Mart ayı zaten her yıl olduğu gibi toplantı ve kongrelerle geçiyor. Mart ayının sonunda da bu sene 7\'ncisi düzenlenecek Ekonomi Zirvesi\'ne ev sahipliği yapacağız. Zirvenin ardından sezon kapanışını planlıyoruz dedi.

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