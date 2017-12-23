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(Görüntülü Haber) Uludağ'a günübirlikçi akını

BURSA,(DHA)- BURSA’da şehir merkezinin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düşerken Uludağ'da etkili olan yağış nedeniyle kar kalınlığı 63 santimetre olarak ölçüldü

23 Aralık 2017 20:20

BURSA,(DHA)- BURSA’da şehir merkezinin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düşerken Uludağ\'da etkili olan yağış nedeniyle kar kalınlığı 63 santimetre olarak ölçüldü. Uludağ’da -10 derece ölçülen sıcaklık şehir merkezinde ise, sıfır dereceye kadar düştü. Uludağ’da sıfırın altında 10 derece ölçülen sıcaklık şehir merkezinde ise, sıfır dereceye kadar düştü. Yurdu etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava, kayakseverlerin \"beyaz cennet\" olarak tanımladıkları Uludağ\'da yoğunluğa neden oldu. Kar yağışı nedeniyle Uludağ yolu da 8\'inci kilometreden itibaren karla kaplandı. Jandarma ekipleri araçlarına zincir takmayan ve kar lastiği bulunmayan sürücülerin dağa çıkmalarına izin vermiyor. Günübirlik tatilciler de Uludağ\'a akın etti. Kayak yapmak için zirveye ulaşmaya çalışan kayakseverler telesiyjler önünde kuyruklar oluşturdu. Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, Bursa\'da gün boyu karla karışık yağmur bekleniyor. Bursa- İnegöl yolunun Mezitler Bölgesi ile İznik, Orhaneli ve Büyükorhan ilçelerinde de kar yağışı etkili oluyor.

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