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(Görüntülü Haber) Uludağ, yılbaşında yabancıların gözdesi

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- DÜNYANIN birçok ülkesinden gelen turistler, yeni yıla Türkiye'nin en önemli kış turizmi merkezlerinden olan Uludağ'da girecek

29 Aralık 2017 18:56

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- DÜNYANIN birçok ülkesinden gelen turistler, yeni yıla Türkiye\'nin en önemli kış turizmi merkezlerinden olan Uludağ\'da girecek. Yılbaşı hazırlıklarını tamamlayan oteller, Türk misafirlerinin yanı sıra Ortadoğu ülkeleri ile Belçika, Azarbeycan ve Rusya\'dan turistleri ağırlayacak. Uludağ\'da oteller yılbaşı konsepti ile süslenirken, gelen misafirlerini karşılamaya da başladı. Birçok yabancı turist de yılbaşı tatilini geçirmek için Uludağ\'a geldi. Bölgede bir otelin müdürü Murat Pınarcı, bu yıl özellikle Ortadoğu turizminin olumlu etkilerini gördüklerini belirtti. Pınarcı, \"Yılbaşı hazırlıklarımızı tamamladık, artık misafirlerimizin girişleri de neredeyse tamamlandı. Şu anda tamamıyla 31 Aralık gecesine odaklandık. Misafirlerimiz Türk ağırlıklı, bunun yanında Azerbaycan\'dan, Rusya\'dan, Belçika\'dan gelen misafirlerimiz de var. Ayrıca bu sene Ortadoğu pazarı gayet yükselerek gidiyor\" dedi. Yılbaşı tatili için Güney Afrika\'dan gelen Imaad Moosa ise \"Buraya özellikle kayak yapmak için geldim. Türkiye\'deki kayak merkezleri çok güzel. Burada güzel zamanlar geçireceğim ve güzel anılar biriktireceğimi düşünüyorum. Uludağ\'a önümüzdeki yıllarda tekrar gelmeyi çok isterim\" diye konuştu. Tunuslu Hiba Ben Mnaouer de Uludağ\'a ilk defa geldiğini ve çok beğendiğini söyledi. Mnaouer, \"7 günlük bir tatil planlıyorum. Yılbaşını Uludağ\'da geçireceğim. Hayatımda ilk defa burada kar gördüm\" ifadelerini kullandı.

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