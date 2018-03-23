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(Görüntülü Haber) Uludağ Ekonomi Zirvesi başladı (11)

MEDICANA ZIRVEYE DAHİL OLDU Medicana Sağlık Grubu Kurumsal İletişim Direktörü Kurtuluş Okutan, Uludağ Ekonomi Zirvesi'nin yıllardır var olduğunu söyledi

23 Mart 2018 22:48

MEDICANA ZIRVEYE DAHİL OLDU

Medicana Sağlık Grubu Kurumsal İletişim Direktörü Kurtuluş Okutan, Uludağ Ekonomi Zirvesi\'nin yıllardır var olduğunu söyledi. Bu yıl Bursa\'da yapılan yatırım dolayısıyla Zirve\'de acil sağlık hizmeti sponsoru olduklarını ifade eden Okutan, \"Uzman ekiplerimizle hem revir hem de 2 ambulans ile destek veriyoruz. Revirimiz bir hayli talep gördü. İş dünyasından yorulanlar bize geliyor. Desteklemekten mutluyuz. Medicana, 25 yılı aşkındır sağlık sektöründe hizmet veren öncü bir kurum. Son hastanemizi Bursa\'da Ocak ayında açtık. Büyük bir yatırım oldu. Marmara Bölgesi\'nin de en büyük yatırımlarından biri. Hem Bursa\'da hem de Zirve\'de olmaktan memnunuz\" dedi.
 

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