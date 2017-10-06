(Görüntülü Haber) Ülkü Ocakları Genel Başkanı: 5 bin değil, 500 bin ülkücü hazırız

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de çeşitli açılışlara katılan Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli\'nin Kerkük için \"5 bin ülkücü hazır\" açıklamasına destek verdi. Kılavuz, \"Şakamız yoktur, oyun da oynamıyoruz. 5 bin değil, samimiyetle 500 bin ülkücü olarak hazır ve nazırız\" dedi. Denizli Ülkü Ocakları\'nın Kınıklı Mahallesi\'ndeki Başbuğ Alparslan Türkeş Ülkü Evi ve Ülkü Ocakları Pamukkale İlçe Binası, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz\'un da katılımıyla düzenlenen törenle açıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan Denizli Ülkü Ocakları Başkanı Murat Naci Öncel, Ülkü Evlerini açmaktaki amaçlarının vatanına, milletine bağlı, her türlü kötü alışkanlıklardan uzak bir gençlik yetişmesine katkı sağlamak olduğunu söyledi. Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz, Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi\'nce yapılan referandumun kabul edilemeyeceğini belirterek, şunları söyledi: \"Atalarımızın emaneti ecdadımızın yadigarı Kerkük\'te ve birçok Türkmen coğrafyasında, askerimizle muhatap olamayacak. Barzani maalesef sözde referandum yaptı. Oradaki vatanda coğrafyamızı işgal etmek, soydaşlarımızı yok etmek istiyor. Liderimiz Devlet Bahçeli milli meselelerdeki duruşunu göstermiştir. En az 5 bin gönüllü ülkücü olarak soydaşlarımızın, dirliği, birliği, beraberliği, huzuru için gitmeye hazır olduğunu ifade etmiştir. Evet biz de şunu ifade etmek istiyoruz, şakamız yoktur, oyun da oynamıyoruz. 1968\'de şehadet şerbetini içen Nuri Kılıç ve diğer şehitlerimiz olduysa, vatan, millet şahidimizdir. 5 bin değil, samimiyetle 500 bin ülkücü olarak hazır ve nazırız. Geriye dönmeyi düşünmeyerek sadece Allah\'a teslim oluruz. İmanımızla, inancımızla soydaşlarımıza olan sorumluluğumuzla geri dönmemek adına yola revan oluruz. Kimse bu işleri oyun oynamak sanmasın. Hele ki sefil, zavallı bu işlerle meşgul olmasın. Sonunun hazin olacağını aklından çıkarmasın.\"