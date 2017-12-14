(Görüntülü Haber) Ulaştırma Bakanı Arslan: 1915 Çanakkale Köprüsü ile rekor kıracağız

Muhammet Bayram / Kopenhag, 14 Kasım (DHA) - Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Danimarka’da gerçekleştirilen 1915 Çanakkale Köprüsünün Rüzgar Tüneli testine katıldı. 1915 Çanakkale Köprüsünün Rüzgar Tüneli testi Kopenhag’da bir laboratuarda yapıldı. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Rüzgar Tüneli testini yerinde inceleyerek açıklamalarda bulundu. Kopenhag’da 1915 Çanakkale Köprüsünün kule kesit testi ve kule testi dolayısıyla bir araya geldiklerini ifade eden Arslan, 1915 Çanakkale Köprüsü projesinin, Kınalı, Tekirdağ, Çanakkale, Savaştepe otoyolu projesinin hem köprü hem Malkara’ya kadar 101 kilometrelik otoyol kısmını kapsadığını belirtti. Şu ana kadar yapılan en uzun köprünün Japonya’da Akashi köprüsü olduğuna dikkat çeken Arslan, “Çanakkale Köprüsü asma köprülerdeki uzunluk açısından en uzun orta açıklıklı köprü olması hasebiyle dünyada bir rekor ve 1915 Çanakkale Köprüsü ile birlikte Akashi’nin rekorunu kırmış olacağız” şeklinde konuştu. Ulaştırma Bakanı, “Orta açıklık anlamında 2023 metre açıklığı olan 770’er metre yan açıklıkları olan, 365 metre ile 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile birlikte 4608 metre uzunluğunda bir köprüden bahsediyoruz. İki kulenin temeli yaklaşık deniz dibinin 40 metre altına kadar inmiş olacak. Kule yüksekliklerimizde 318 metre olacak. 2023 metre Cumhuriyetin 100. Kuruluş yıl dönümünü temsil ediyor” dedi.; Köprünün özelliklerinden bahseden Arslan, geçiş süresiyle ilgili olarak ise “Feribot ile yaklaşık 30 dakikada geçilen Çanakkale Boğazı ki bekleme sürelerini düşünürseniz yaklaşık bir saat süren seyahat süresi dört dakikaya inmiş olacak. Biz böylece Marmara ve Ege bölgelerindeki limanlar, demir yolu ve hava ulaştırma sistemlerinin, kara ulaşım sistemlerinin de entegrasyonunu gerçekleştirmiş olacağız” dedi. 1915 Çanakkale Köprüsü’nün Rüzgar Tüneli Test hazırlık çalışmalarının bitirildiğini belirten Ulaştırma Bakanı Arslan, Üç aşamalı test gerçekleştirilmiş olacak. Birincisi köprüyü oluşturan tabliyelerin rüzgar tüneli testleri. Bunlar 1 bölü 225 ölçeğinde Kanada’da gerçekleştirildi ve çok başarılı sonuçlar elde edildi. İkincisi, kulelerin rüzgar tünel testleriydi. Rüzgar tüneli testlerini bu gün gerçekleştirmiş olduk. Üçüncüsü tam köprü yani tabliye artı kuleler dahil. Onu da önümüzdeki yıl mayıs haziran aylarında daha küçük ölçekle gerçekleştirmiş olacağız. Böylece testler sonuçlanıp, yeterli ve en uygun kesitler belirlendikten sonra uygulama projeleri ve projelerin ayrıntılarına geçilmiş olacak” diyerek hedeflerinin Cumhuriyetin Kuruluşunun 100. Yıl dönümü olan 29 Ekim 2023 tarihinde projeyi hizmete açmak olduğunu söyledi. Ulaştırma Bakanı Arslan, Osmangazi köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde rüzgarın hızı saatte 120 kilometreyi geçtiğinde trafiği durdurduklarını belirterek, “Bugüne kadar 100 yıllık Çanakkale boğazında oluşan rüzgar ortalamaları hesaba katılmış ve görülmüş ki maksimum rüzgar hızı yine 100-120 kilometre bölü saat civarında. Ancak biz bugün sizlerin huzurunda 288 kilometre bölü saate uygun testler gerçekleştirdik. Ve gördük ki testlerde, gerek kesitte gerek kulenin kendisinde en ufak bir sıkıntı yok” dedi. Arslan bu testlerde çok başarılı sonuçlar elde ettiklerini vurguladı.