(Görüntülü Haber) Ukraynalı milliyetçi grup Rus kültür merkezine saldırdı

Sonat Kerem / Kiev, 18 Şubat (DHA) - Ukrayna’da milliyetçi bir grup, başkent Kiev’deki Rusya Yurt Dışında Yaşayan Vatandaşlar ve Uluslararası İşbirliği Ajansı’na (Rossotrudniçestvo) ait Bilim ve Kültür Merkezi\'ne saldırdı. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) saldırgan grubun binayı ateşe vermeye hazırlanıkları uyarısında bulundu. Ukrayna’da C14 adlı örgütün öncülüğündeki aşırı milliyetçi grup, Kiev’in Podol semtinde bulunan Rossotrudniçestvo binasının önünde toplanarak Rusya karşıtı sloganlar attılar. Grubun binanın kapıları kırıp içeriye girerek duvarlara “Rusya’ya ölüm” yazdıkları, binanın içindeki Rus bayraklarını sökerek ateşe verdikleri, ünlü Rus opera sanatçısı Fyodor Şalyapin’in heykelini parçaladıkları, güvenlik kameralarının üzerlerine boya döktükleri duyuruldu. Saldırının yaşandığı sıralarda kültür merkezinin içinde, Rus yazar Gogol’ün “Müfettiş” adlı tiyatro oyununun provasını yapan yaklaşık 50 çocuk ile Rusça kursuna gelen yabancıların oldukları belirtildi. Rus Bilim ve Kültür Merkezi’nin Müdürü Konstantin Vorobyov, polisin olaylara müdahale etmediğini öne sürdü. Milliyetçi örgütler, bugün Kiev’de toplanarak “Rusya’ya ölüm” adı altında gösteri düzenleyeceklerini duyurdu. Bunun üzerine bir grup kültür ve toplum adamı, Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko , BM Gözlem Misyonu, AGİT, Avrupa Konseyi ve G8 ülkeleri büyükelçiliklerine mektup yazarak, milliyetçilerin olası saldırılarına ve kültür merkezi binasını ateşe verme girişimlerine karşı önlem alınması çağrısında bulundu. AGİT Daimi Temsilcisi Aleksandr Lukaşeviç, Ukrayna Milliyetçiler Örgütü’nün (OUN) Kiev’deki Rusya Kültür Merkezini ateşe vermeyi planladıklarını belirtti.