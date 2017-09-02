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Spor

(Görüntülü Haber) Ukrayna'da geniş güvenlik önlemleri 

Dünya Kupası 2018 Avrupa Elemeleri I Grubu'nda Ukrayna'nın Kharkiv şehrinde oynanacak Ukrayna-Türkiye maçı öncesi geniş güvenlik önlemleri alındı

02 Eylül 2017 23:56

Dünya Kupası 2018 Avrupa Elemeleri I Grubu\'nda Ukrayna\'nın Kharkiv şehrinde oynanacak Ukrayna-Türkiye maçı öncesi geniş güvenlik önlemleri alındı. 


 

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu\'nda Kharkiv şehrindeki Metalist Stadyumu\'nda Ukrayna\'ya konuk olacak Milli Takımızın maçı öncesinde şehirde geniş güvenlik önlemlerinin alınması dikkat çekti. Polis Özel Harekat ve özel güvenliklerin yanı sıra askerler ve atlı polisler, stat çevresinde adeta kuş uçurtmadı. Türk taraftarların biletlerine kimlik numaraları ve pasaport numaraları eklendi. Özellikle stadyumdaki atlı polisler, karşılaşmayı izlemeye gelen seyirciler tarafından büyük ilgi gördüler. Birçok taraftar, atlı polislerin önünde fotoğraf çektirmek için sıraya girdi. 

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