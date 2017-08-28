(Görüntülü Haber) Ukrayna polisinden Türkiye maçı öncesi tatbikat

Sonat Kerem / Kiev, 28 Ağustos (DHA) - A Milli Futbol Takımı ile Ukrayna’nın 2018 Dünya Kupası Elemeleri’nde 2 Eylül tarihinde karşı karşıya geleceği maç öncesi Ukrayna’da üst düzey güvenlik önlemleri alınıyor. Harkov polisi, Ukrayna Devlet Sınır Güvenlik Servisi ve Olağanüstü Haller Servisi, Ukraynalı ve Türk taraftarlar arasında yaşanabilecek olası gerginliklere karşı alarma geçirildi. Ukrayna Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, milli maç öncesi Harkov’da yapılan tatbikata 500 polis, 280 Ulusal Muhafızlar mensubu, 100 kurtarma görevlisi ve 350 asker katıldı. Tatbikatta Harkov Havaalanı, tren garı ve maçın oynanacağı Metallist Stadı’nda alınacak güvenlik önlemleri uygulandı. Ukrayna güvenlik güçleri, “holiganlık” eylemlerine ve çıkabilecek olası bir yangına karşı önlemler aldı. Daha önce Ukrayna Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, Ukrayna-Türkiye maçı biletlerinin kimlik kontrolüyle satılmasının ve stadyum girişinde kimlikle bilet kontrolü yapılmasının planlandığı açıklanmıştı. Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi B Grubu’nda Dinamo Kiev ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada çıkan taraftar olayları nedeniyle milli maçın yerinin Harkov olarak belirlendiği belirtiliyor.