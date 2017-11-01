(Görüntülü Haber) Ukrayna İçişleri Bakanı'nın oğlu, gözaltında

Deniz Berktay, Kiev, DHA, 31 Ekim-Ukrayna Yolsuzluklarla Mücadele Bürosu, Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov\'un oğlu Aleksandır Avakov\'u, yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına aldı. Yolsuzluklarla Mücadele Savcılığı tarafından ifadesi alınan Aleksandır Avakov, İçişleri Bakanlığı personeli için sırt çantası alımına usulsüzlük karıştırmak ve zimmete para geçirmekle suçlanıyor.





Bakanın oğlunun, halen Yolsuzlukla Mücadele Bürosu\'nda gözaltında tutulduğu bildiriliyor. Ukrayna İçişleri Bakanlığı\'ndan yapılan açıklamada, Yolsuzlukla Mücadele Bürosu\'nun yaptığı operasyonun siyasi amaçlı olduğu ileri sürülürken, Yolsuzlukla Mücadele Bürosu\'ndan yapılan açıklamada, kendilerinin faaliyetlerinde siyasetin rol oynamadığı ifade edildi. Bakanın oğlunun önümüzdeki günlerde Kiev Solomyanskiy Mahkemesi\'nde yargılanmaya başlaması bekleniyor.