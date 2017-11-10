(Görüntülü Haber) Ukrayna Ankara Büyükelçisi Sybiha: Ukrayna’dan gelen turist sayısı yüzde 23 arttı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - UKRAYNA\'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmeye devam ettiğini belirterek, \"Bu yıl Türkiye’ye Ukrayna’dan gelen turist sayısında yüzde 23’lük bir artış yaşandı ve 1 milyon 120 turist geldi\" dedi.



Karadeniz Ukraynalılar Derneği, Samsun\'da hizmete açıldı. Derneğin açılış kokteyli Atakum İlçesi\'nde bulunan Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi\'nde yapıldı. Kokteyle Ukrayna\'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, Samsun Vali Yardımcısı Hakan Kubalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Turan Çakır, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mevlüt Özen, davetliler ile dernek üyeleri katıldı.



Programın açılış konuşmasını yapan Karadeniz Ukraynalılar Derneği Başkanı Liudmyla Shymko, \"Ben 15 yıldır Samsun’da yaşıyorum. Derneğimizin amacı, Türkiye-Ukrayna arasındaki dostluğu, kültürü ve ticari ilişkilerine katkı sağlamak\" dedi.



Türkiye\'ye gelen Ukraynalı turist sayısının yüzde 23\'lük bir artış gösterdiği söyleyen Ukrayna\'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha ise, \"Karadeniz’de ilk kez bir Ukrayna Derneği kuruluyor. Aynı şekilde bu iki ülke arasında bir köprü özelliği taşıyacaktır. Bugün buraya ailemle birlikte geldim ve kendimi yabancı gibi hissetmedim. İki ülkenin nüfusunu topladığımızda 120 milyonlara tekamül ediyor. Türklerin bir atasözü vardır. \'Dost seninle sevinici paylaştığında o sevinç çoğalıyor, ama bir acıyı paylaştığı zaman o acı azalır\' diye. Özellikle bugün bizlerle beraber bu sevinci paylaştığınız için çok teşekkür ederim. Türkiye ile Ukrayna arasındaki ilişkiler çok iyi şekilde gelişmeye devam ediyor. Bunun temelinde Cumhurbaşkanlarımızın yakın diyalogu ve iki ülke arasındaki ticaret hacminin artması yatmaktadır. Geçen yıl Ukrayna’dan Türkiye’ye birçok turist gelmişti. Bu yıl Türkiye’ye Ukrayna’dan gelen turist sayısında yüzde 23’lük bir artış yaşandı ve bu yıl Türkiye’ye 1 milyon 120 turist geldi. Bu rakamlar, daha da artmaya devam edecek” dedi.



Büyükelçi Sybiha ayrıca, ilerleyen dönemlerde Samsun’da bir fahri konsolosluk kurulması konusunda düşüncelerinin olduğunu da sözlerine ekledi. Program, konuşmaların ve kokteyin ardından sona erdi.