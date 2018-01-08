(Görüntülü Haber) Uğur’da öğretmenler erkenSTEM ile 21’nci yüzyıla hazırlanıyor

(Hilmi DUYAR / BALIKESİR, (DHA) - UĞUR Okulları Balıkesir Kampüsü’nde öğretmenlere yönelik “STEM ile Yaşam Becerileri / erkenSTEM” eğitim programı gerçekleştirildi. 250 öğretmenin katıldığı programda Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi ve BAU STEM Direktörü Doç. Dr. M. Sencer Çorlu, fen ve matematiğin, mühendislik ve teknoloji ile bütünleştirilerek öğrencilerin geleceğe nasıl daha iyi hazırlanabileceğini anlattı. Uğur Okulları Balıkesir Kampüsünde erken STEM eğitim programı öncesi açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Çorlu, Balıkesir Üniversitesi’nde çok deneyimli öğretim üyeleri ile birlikte hem devlet okulları hem özel okullar arasında STEM konusunda güzel bir iş birliği oluştuğuna dikkat çekerek, \"Ben de bu sinerjiyi biraz daha yaygınlaştırabilmek için özellikle Güney Marmara Bölgesi\'nde STEM’in merkezi olabilecek ve o sinerjiyi ortaya çıkartabilecek girişime öncülük etmek için buraya geldim. 250’nin üzerinde öğretmenle fen ve matematiği 21’inci yüzyıl bağlamlarında nasıl birleştirilebileceği bütünleştirilebileceği, mühendislik ve teknoloji ile beraber nasıl geleceğe öğrencilerimizi daha iyi hazırlayabileceğimiz üzerine öğretmenlerimizle birlikte kafa yormak için buluşuyoruz. Çok büyük, kapsamlı bir kuramsal çerçevenin çok kısa bir bölümünü anlatıp paylaşabileceğim öğretmenlerimizle birlikteliğimizdeki amacımız zaten soru sormaları. Daha çok soru sorup daha çok araştırsınlar bu konudaki kaynaklara daha rahat ulaşabilsinler istiyoruz” dedi. ERKENSTEM EĞİTİMİ ANAOKULU\'NDA Eğitim programının açılış konuşmasını gerçekleştiren Uğur Okulları Balıkesir Kampüsü Müdürü Mustafa Kuvancı, \"Uğur Okulları olarak, çağın gerekliliklerine uygun ve en ileri eğitim materyallerini kullanarak öğrencilerimizi geleceğe hazırlıyoruz. Yenilikçi eğitim yaklaşımlarımızdan biri olan ve Türkiye\'de ilk kez okul öncesi ve ilkokul kademesinde Uğur Okullarında uygulanan erkenSTEM eğitim yaklaşımımızı sizlerle buluşturmanın heyecanı içerisindeyiz. Öğrencilerin sorgulayan, üreten, araştıran nesiller olarak yetişmesi ve 21\'nci yüzyıl becerileri ile donanmasına imkan sağlayan bu yaklaşımı, biz öğretmenlerin de benimseyerek ve içselleştirerek uygulamamız gerekiyor. Milli Eğitim Bakanlığı proje kapsamında 11 pilot il belirledi. Biz de Balıkesir\'de, Uğur Okulları olarak erkenSTEM ve STEM eğitim yaklaşımının öncüsüyüz, ilk etapta 90 öğretmenimize eğitim vereceğiz. Bu kapsamdaki deneyimlerimizi, uygulamalarımızı aktarmak ve siz değerli öğretmenlerimizi okulumuzda ağırlamaktan dolayı mutluluk duyuyoruz\" ifadelerinde bulundu. Öğretmenlere, öğrenci ve diğer öğretmenlerle fikir alışverişinde bulunmalarını tavsiye eden Doç. Dr. Çorlu ise, \"Öğretmenlik mesleğine en çok saygı gösterilen ülkeler arasında Çin ve Yunanistan’ın ardından Türkiye’nin üçüncü sırada geliyor. Yapılan bir araştırmada öğretmenlerimizin itibar endeksi üçüncü sırada, maaş olarak dünya ortalamasındayız ama öğrencilerimizin başarı oranları 20 ülke arasında 19\'uncu sırada. Yine Pisa sıralamasında matematiği en çok seven ülkeler arasında Türkiye üçüncü sırada. Finlandiya 12’inci sırada Fakat matematik performansında Türkiye 44’üncü sırada ve performans olarak öğrencilerimiz iyi değil” diye konuştu. \"BRANŞINIZDAN AYRILMAZSANIZ STEM ORTAYA ÇIKAR\" Başarılı öğrenci yetiştirmenin başında, öğrencilerin öğretmenlere güvenmelerini sağlamaları gerektiğini vurgulayanDoç. Dr. Çorlu,“Öğrencilerinizle birlikte merak edeceksiniz, öğrencilerinizle birlikte öğreneceksiniz, birlikte araştıracaksınız, birlikte fikirler üreteceksiniz, birlikte deneyler yapacaksınız, belki de algoritmalar ortaya çıkaracaksınız. Ya da birlikte bir prototip ortaya çıkaracaksınız, sonra onu geliştirip paylaşacaksınız. Alanınızın öğretmenliğinde uzmanlaşmaya çalışın. Öğrenciniz için matematik öğretmenliğinde olduğunuzu düşünün. Ufuklar için değil, matematik için değil öğrenciniz için öğretmen olduğunuzu düşünün. Öğrencin için kimya, öğrencin için sınıf öğretmeni, öğrencin için fizik öğretmeni olduğunuzu düşünün. Branşınızdan ayrılmazsanız, STEM ortaya çıkar” dedi. Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Altıeylül Belediyesi, Bahçeşehir Üniversitesi Yenilikçi Eğitim Gelişim Araştırma Merkezi (YEGAM), Üreten Nesil ve Balıkesir Eğitimde Niteliği Geliştirme ve İzleme Projesi (BENGİ)destekleriyle gerçekleştirilen seminersonunda Doç. Dr. Çorlu’ya plaket takdim edilirken, katılımcı öğretmenlere de sertifika verildi. ERKENSTEM NEDİR? STEM, Science (Fen), Technology (Teknoloji), Engineering (Mühendislik) ve Mathematics (Matematik) kelimelerinin baş harflerinden oluşan disiplinler arası bir eğitim yaklaşımıdır. STEM, ezberci değil, yaratıcı düşünceyi ve girişimci ruhu destekler. Bu yaklaşım dünyadaki birçok okulda ortaokul ve lise kademelerinde uygulanır. Türkiye’de ilk kez Uğur Okulları tarafından okul öncesi ve ilkokul düzeyinde erkenSTEM hayata geçirilmiştir. erkenSTEM ile sorgulayan, analitik düşünen, yaratıcı, iletişim becerileri yüksek nesillerin yetiştirilmesi hedeflenir. ERKENSTEM NASIL UYGULANIR? Uğur Okullarının 600’den fazla STEM ve erkenSTEM alanında uzmanlaşmış öğretmeni, BAUSTEM’in akademik desteği ile öğrencilerine farklı ürünler tasarlayabildikleri bir program sunar. 4 ila 10 yaş arasındaki öğrenciler, 8 aylık eğitim süresince her iki ayda bir projeyi hayata geçirir. Okul öncesi ve ilkokul öğrencileri aynı temalar üzerinde, aynı Bilgi Temelli Hayat Problemi (BTHP) için çözüm üretirken çeşitli seviyeye göre farklılaşan kazanımlar doğrultusunda ve öğretmen rehberliğiyle zenginleşebilecek materyallerle çalışır. Bu sayede farklı yaş gruplarından öğrenciler aynı temada üretilen tasarımları inceleyerek daha yaratıcı ve vizyoner bir bakış açısı kazanır. erkenSTEM yaklaşımında Yeşil Dünyamız, Makineler Dünyası, Bilişim Dünyası ve Hayal Dünyası temaları işlenir. erkenSTEM ile öğrenciler, bilimsel sorgulama yapabilen, analitik ve eleştirel düşünme becerilerine sahip, yaratıcı, üretken, çözüm odaklı, iş birliği içinde çalışabilen bireyler olarak yetişir. (FOTOĞRAF - VİDEO) Görüntü dökümü : Balıkesir Uğur okulları kampusu Doç Dr. Sencer Çorlu’nun konuşması Seminerden görüntüler Detay görüntüler Balıkesir Milli eğitim müdürü plaket veriyor Altıeylül milli eğitim müdürü çiçek veriyor Seminer sonunda öğretmenler sertifikalarını alıyor.