(Görüntülü Haber) Uğur Okulları'ndan Kocaeli'ne Nitelikli Eğitim Kampüsü

Dinçer AKBİR / İZMİT (Kocaeli,(DHA) - UĞUR Okulları tarafından Kocaeli\'nin Başiskele İlçes\'inde açılacak olan bin 300 öğrenci kapasiteli Nitelikli Eğitim Kampüsü\'nün tanıtımı yapıldı.





İzmit\'te bulunan bir otelde düzenlenen tanıtım toplantısına Uğur Okulları Genel Müdür Yardımcıları Müzeyyen Bedel Yalçın, Nil Çiçek, Barış Sezgin, Başiskele Kampüsü Kurucuları Yücel Erdoğan ve Necip Katırağ, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İrfan Zeki Er ve okul müdürleri katıldı. Uğur Okulları Kurumsal İletişim ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Müzeyyen Bedel Yalçın yaptığı konuşmada, \"BAU Global ailesinin desteği, Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları\'nın Başkanı Sayın Enver Yücel\'in vizyonu ile her geçen gün yeni eğitim modellerini de benimseyerek ilerliyoruz. En büyük gücümüz de bu. Üniversitemiz, yurt dışındaki üniversitelerimiz, akademik eğitim birimlerimiz her zaman hem öğretmenlerimizi hem de öğrencilerimizi geliştiren bir eğitim modeli sunuyor\" dedi.





Kocaeli\'de faaliyete girecek olan Başiskele Kampüsü hakkında bilgiler veren Uğur Okulları Başiskele Kampüsü kurucularından Yücel Erdoğan ise, \"Yaklaşık 12 bin metrekare alan üzerinde, 12 bin 500 metrekare kapalı alana sahip bir okuluz. Fiziki şartlar olarak çok büyük sosyal ve sportif alanları var. Kapalı yüzme havuzu, spor salonu, konferans salonu, açık basketbol sahası, tenis kortu ve halı sahası ile Kocaeli\'deki en nitelikli okuldur. Uğur\'un 50’nci yılına yaraşır bir kampüs\" diye konuştu.





“NİTELİKLİ EĞİTİM KURUMLARINI ÇOK ÖNEMSİYORUZ”





Kocaeli İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İrfan Zeki Er ise, \"Kocaeli\'nin nitelikli eğitim kurumlarının gözdesi olması bizi gururlandırıyor. Uğur Okulları\'nın da Türkiye\'deki eğitim tarihine baktığımız zaman kendisini ispatlamış bir kurumdur. Dershanecilik eğitimlerinden de bildiğimiz çok kapsamlı bir eğitim kurumudur. İlimizde hepimizin derdi eğitim yöneticisi olarak geleceğimizin umudu çocuklarımızın nitelikli olarak yetişmesidir. İlimizde nitelikli eğitim veren özel kurumlar olmasını, işbirliklerimizin birlikte yürütülmesi açısından biz çok önemsiyoruz. İnşallah açılıştan sonra da bu işbirliklerimiz devam edecek\" dedi.





“İYİ İNSAN OLMANIN DETAYLARINI ÖĞRETİYORUZ”





Uğur Okulları Eğitimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nil Çiçek, \"Uğur Okulları olarak bu yıl 50’nci yılımızı kutluyoruz. 50 yıllık akademik geçmişimiz dolayısıyla da Kocaeli Başiskele\'de de bin 300 kontenjanlı çok büyük bir kampüs yatırımı yapıyoruz. Sanıyorum ki Kocaeli\'nin en nitelikli alanlarına sahip kampüsünü yapıyor olacağız. Bu anlamda Genel Müdürlüğümüzün verdiği destek ile de Kocaeli\'ye güzel bir eğitim ortamı kavuşturmuş durumdayız. Kampüsümüzde yüzme havuzu, spor salonu, konferans salonu, bin 300 kişilik kontenjanı ile fizik, kimya, biyoloji laboratuarlarıyla çok büyük bir tesis kazandırdık Kocaeli Başiskele\'ye\" diye konuştu.





Uğur Okullarının eğitim felsefesini aktaran Çiçek, şöyle konuştu: \"5 dil 2 beceri yaklaşımı üzerine eğitim felsefemizi oluşturmuş durumdayız. Birinci dilimiz, anadil. Okumayı çok seven, okuma becerileri yüksek, okuduğunu anlayan bireyler yetiştirmek istiyoruz. Bu yüzden Uğur Okulları olarak anadil üzerine çok fazla yatırım yapıyoruz. İkinci dilimiz, bilimin dili matematik. Matematiğin bilimin, sanatın, dilin hepsinin içerisinde olduğunu düşünerek çocuklarımıza bilimin dili matematiği iyi öğretmeye çalışıyoruz. Bu anlamda da matematiği sevdirerek öğretmek için eğitim felsefemizi bu doğrultuda oluşturuyoruz. Üçüncü dilimiz, yabancı dil. İngilizceyi iyi konuşan, kendisini artık 21\'nci yüzyılda İngilizce olarak da iyi ifade eden bireyler yetiştirmek istiyoruz. Bu anlamda 5’inci sınıfımızı hazırlık şeklinde konumlandırdık. 5’inci sınıflarımızda 22 saatlik İngilizce eğitimimiz var. Aynı zamanda okul öncesi, ilkokul ve lise birimlerimizde de yoğun bir İngilizce ders programımız var. Dördüncü dilimiz artık 21\'inci yüzyıl becerileri dolayısı ile erkenSTEM, STEM ve kodlama. Bu anlamda okullarımızda yaklaşık 100 metrekarelik STEM ve Robotik Laboratuarlarımız var. Bahçeşehir Üniversitemizin akademisyenleri ile birlikte müfredatlarımızı oluşturuyoruz. Bu anlamda Türkiye\'de 4 yaş ve 10 yaş arasındaki STEM eğitimine de Uğur Okulları olarak rehberlik ve liderlik yapıyoruz. Beşinci dilimiz ise, davranış dili. Çocuklarımıza zarafet ve asalet dersi ile birlikte iyi insan olmanın detaylarını öğretmeye çalışıyoruz. Bütün dilleri iyi öğretmek çok kıymetli. Ancak en önemlisi iyi insanlar yetiştirebilmek diyoruz. Beş dilimizi destekleyecek şekilde sanat ve spor becerilerine yönelik olarak da ciddi yatırımlar yapıyoruz\"





“YURT DIŞI EĞİTİMDE BAU GLOBAL PASAPORTU”





Ayrıca Uğur Okulları, öğrencilerin kişisel gelişim dosyalarında Cambridge YLE, KET, PET ve FCE sınav sertifikasyonlarına sahip olmalarını da hedefliyor. Mezunlarının yurt içi ve yurt dışı üniversitelerde, uluslararası merkezlerde uygulanan TOEFL, IELTS gibi İngilizce yeterlilik sınavlarında başarılı olmaları ve yetkin dil kullanım becerileriyle donanmaları amaçlanıyor. Uğur Okulları bünyesinde bulunan; yurt dışı üniversite ve lise programları, yaz okulu, yurt dışı ve yurt içi geziler konusunda danışmanlık hizmeti sunan Uğur International ile öğrencilerin eğitimlerine katkı sağlanıyor. Öğrenciler, İngilizce eğitimleri için İngiltere, Kanada, Washington D.C. gibi farklı ülke ve şehirlerde Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları çatısı altında yer alan kurumlarda ücretsiz yabancı dil öğrenimi görebilme imkanına sahip oluyor. Öğrenciler, BAU Global iletişim ağında yer alan 5 üniversite, 4 dil okulu ve 5 akademik merkez başta olmak üzere, dünyanın saygın üniversitelerinde öğrenim bursu ve sertifika programı olanaklarından faydalanabiliyor.





Uğur Okulları Başiskele Kampüsü, 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı öncesinde tam kapasite ile faaliyete başlayacak.