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(Görüntülü Haber) Uğur Mumcu, ölümünün 25'inci yıl dönümünde Edirne'de anıldı

Ali Can ZERAY-Engin ÖZMEN EDİRNE,(DHA) GAZETECİ- yazar Uğur Mumcu, Ankara'daki evinin önünde bombalı saldırıyla öldürülmesinin 25'inci yıl dönümünde Edirne?de düzenlenen törenle anıldı

24 Ocak 2018 20:58

Ali Can ZERAY-Engin ÖZMEN EDİRNE,(DHA) GAZETECİ- yazar Uğur Mumcu, Ankara\'daki evinin önünde bombalı saldırıyla öldürülmesinin 25\'inci yıl dönümünde Edirne?de düzenlenen törenle anıldı. Cumhuriyet Gazetesi\'nin başyazarı Uğur Mumcu, 24 Ocak 1993 tarihinde, evinin önündeki otomobiline konulan bombayla öldürülmesinin yıl dönümünde, Edirne Belediyesi önünde gerçekleştirilen törenle anıldı. Yaklaşık 200 kişi, belediye bandosu eşliğinde, ellerindeki kırmızı karanfiller ve yakalarındaki Mumcu fotoğraflarıyla Atatürk Anıtı\'na yürüdü. Grup, Atatürk Anıtı\'nda saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı\'nı okudu. Ardından Uğur Mumcu Anıtı\'na gelen grup, ellerindeki kırmızı karanfilleri buraya bıraktı. Törene katılan sivil toplum kuruluşları ile siyasi parti temsilcileri adına açıklama yapan Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Celil Özcan, pusu kurularak, öldürülmesinin üzerinden geçen her yılda Uğur Mumcu\'yu daha iyi anladıklarını söyledi. Özcan, Kanlı sokakta patlayan bombanın estirdiği rüzgar, Türkiye\'nin mumunu söndürmüş karanlıkta bırakmıştır. Önümüzdeki süreç, Uğur Mumcu\'nun gerçek katillerini bulmak değil; Mumcu\'nun yokluğunda kaybettiklerimizi geri almaktır. Ocak ayı aydınlanma ve daha çok demokrasi alanında yitirdiklerimiz için biz, geride kalanlar ve mücadeleye devam edenler için karanlık kasvetli ve acılarla dolu bir ay. Türkiye\'nin kuruluş ve varoluş felsefesinin simge ismi Uğur Mumcu\'nun katledilişinin üzerinden geçen 25 yılda yaşananlara baktığımız da etnik ve mezhepsel cehennem içine sürüklenen ülkemizi gördükçe, Uğur Mumcu\'nun niçin hedef seçildiğini daha iyi anlamaktayız diye konuştu. Uğur Mumcu\'nun, Ağrı\'nın Patnos ilçesinde askerlik yaptığı dönemden arkadaşı olduğunu söyleyen İlhan Uz ise Mumcu ile anılarını anlatıp, şiir okudu.

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