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(Görüntülü Haber) Uğur Mumcu, Keşan'da anıldı

Ünsal YÜCEL KEŞAN(Edirne),(DHA)- ANKARA'da evinin önünde uğradığı bombalı suikast sonucu hayatını kaybeden gazeteci-yazar Uğur Mumcu, ölümünün 25'inci yıl dönümünde Edirne'nin Keşan İlçesi'nde düzenlenen törenle anıldı

24 Ocak 2018 20:19

Ünsal YÜCEL KEŞAN(Edirne),(DHA)- ANKARA\'da evinin önünde uğradığı bombalı suikast sonucu hayatını kaybeden gazeteci-yazar Uğur Mumcu, ölümünün 25\'inci yıl dönümünde Edirne\'nin Keşan İlçesi\'nde düzenlenen törenle anıldı. Çarşı merkezindeki Uğur Mumcu Anıtı önünde gerçekleştirilen törene, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Keşan Belediye Başkan Vekili Ercan Ersoylu, CHP parti üyeleri, Atatürkçü Düşünce Derneği Keşan Şubesi üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı\'nın söylenmesinin ardından Gazeteci Bülent Saylam, Avukat Nilüfer Erk Oğuz ve CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu da birer konuşma yaptı. Anma töreni, Keşan Türkü Dostları Derneği tarafından \'Uğurlar olsun\' ile \'Ankara\'nın taşına bak\' adlı türkülerin seslendirilmesi ve Uğur Mumcu Anıtı\'na karanfillerin bırakılmasıyla sona erdi.

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