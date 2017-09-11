(Görüntülü Haber) Ufuk Sarıca: "Jenerasyonu bir anda yenileyemezsiniz"

\"Turnuva öncesi karamsar bir hava vardı\"





\"Kasım ayında kimlerle oynayacağımızı bilmiyorum\"





Sinan Güler: \"2001\'den beri birlikte oynayan isimler var\"





Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turu mücadelesinde İspanya\'ya 73-56 mağlup olarak turnuvaya veda eden Türkiye\'nin başantrenörü Ufuk Sarıca, maç sonrası konuştu.



Son iki dakikada oyundan düştüklerini söyleyen Sarıca, \"Kaybın tebriği mi olur diyeceksiniz ancak öyle değil. Bugün skora bakıldığında fark büyük ancak son iki dakikada oyundan düştük. Son 5-6 dakikaya kadar oyunun içinde kaldık, belki bir hamle daha yapabilsek maçı alacaktık. Bugün burada hiçbir şeyin imkansız olmadığını gösterdik. Ben İspanya\'ya büyük bir saygı duyuyorum. Baktığınızda 37 yaşındaki Pau Gasol yoğun bir NBA sezonunun ardından buraya geliyor ve sadece gelmekle kalmayıp takım arkadaşlarıyla birlikte canını dişine takıyor\" diye konuştu.



\"TURNUVA ÖNCESİ KARAMSAR BİR HAVA VARDI\"



Maç planıyla ilgili konuşan tecrübeli koç, \"Maçtaki planımız tuttu, maça iki uzunla başladık bu da olumlu oldu ancak daha sonra faul problemine girilince, bu da bizi kısalttı. Oyun içinde farklı sistemler de denedik ancak olmadı. ben oyuncularıma bu turnuva için teşekkür ediyorum, çünkü turnuvanın başlangıcında karamsar bir hava vardı, biz bunu değiştirdik\" dedi.



\"KASIM AYINDA KİMLERLE OYNAYACAĞIMIZI BİLMİYORUM\"



Genç jenerasyon hakkında gelen sorulara yanıt veren Sarıca, \"Bu konuda hep aynı şeyi söylüyorum. Bir anda 5 oyuncu çıkaramazsınız, 1-2 oyuncu çıkarırsınız ve daha sonra üstüne eklemeye devam edersiniz. Ama Kasım ayında kimle sahada olacağız inanın onu bilmiyorum. FIBA ve Euroleague arasında bir uyumsuzluk var biliyorsunuz, bu konuyla ilgili biraz daha makul kararlar almak gerekli\" şeklinde konuştu.



Son olarak hakemler hakkında konuşan Ufuk Sarıca, \"Hakemlerle ilgili şunu söyleyebilirim, maçta bir standart yoktu. Çalınan ve çalınmayan çok bariz şeyler var, e o zaman temiz oyun nerede kaldı\" diyerek sözlerini tamamladı.



SİNAN GÜLER: \"2001\'DEN BERİ BİRLİKTE OYNAYAN İSİMLER VAR\"



Milli Takım Kaptanı Sinan Güler de maçın ardından konuştu.



İspanya\'nın turnuvanın en büyük favorilerinden biri olduğunu söyleyen Güler, \"2001\'den beri birlikte oynayan isimler var. 40 dakika boyunca oyundan düşmemek gerek. Basit hata yapmamanız gerek. Maç içinde hatalar yaptık ancak savunma direnci ve enerjimizle maçın içinde kaldık. Son periyotta da inanılmaz bir seviyeye çıktılar, şutların yüzdeleri arttı. Biz de istediğimiz şutları bulamayınca skor da böyle oldu\" dedi.



Genç jenerasyon ile ilgili konuşan Sinan Güler, \"Elimizde değerli bir jenersayon var, bunun bilincindeyiz. Bu turnuvada doğru işler yaptık ancak bazı şeyler tecrübesizliğe bağlanabilir. Bunlar da Dünya Kupası Elemeleri sırasında konuşulacaktır\" diye konuştu.





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-Ufuk Sarıca mix zone açıklamalar



-Sinan Güler mix zone açıklamalar