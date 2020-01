(Görüntülü Haber) Ufuk Sarıca: "Geçen sezon Türkiye Ligi'nde kimse bizi finalde beklemiyordu"(özel) (2)

Ali DANAŞ-Olgucan KALKAN / İSTANBUL,(DHA) \"Başkanın Euroleague ile ilgili söylediği sözler yanlış anlaşıldı\" \"Dünya\'nın en büyük 10 yıldızını da takıma koysanız, mücadele kısmını yapmayacaksınız zaten o başarı gelmez\" \"Beşiktaş isminin olduğu her yerde en üstü hedeflememiz gerekiyor\" \"Basketbol oynamak için sadece yetenek yetmiyor\" \"Enerjim yettiği sürece bunu yapacağım\" \"Tribündeki sinerjiyle takım başka bir seviyeye çıkıyor\" \"En baştan beri hayalini kuruyordum\" A Milli Erkek Basketbol Takımı ve Beşiktaş Sompo Japan\'ın Başantrenörü Ufuk Sarıca, yeni sezon öncesi Doğan Haber Ajansı\'na (DHA) açıklamalarda bulundu. Konuşmasına güzel bir sezon olması dileğiyle başlayan tecrübeli antrenör, \"İnşallah sakatlıksız, güzel bir sezon olur. Başta kulübüme ve oyuncularıma, daha sonra da rakip oyunculara, antrenörlere ve yöneticilere hayırlı olsun. Geçen sene yaptığımız güzel işleri bu sene devam ettirmek ve hatta onların üstüne çıkabilmek en büyük amacımız olacak. Koruduğumuz bir kadro ve üzerine yaptığımız ilaveler var. Sezonu bu şekilde açıyoruz. Biraz da zamana, beraber çalışmaya ihtiyacımız var. İnşallah güzel bir sezon olacak\" şeklinde konuştu. \"BEŞİKTAŞ TARAFTARINA YAKIŞIR BİR TAKIM OLACAĞIZ\" Yakalanan başarılarla birlikte bu sezon kendilerinden olan beklentinin arttığını söyleyen Ufuk Sarıca, \"Beklentiler tabii ki arttı ve bunu da biz gerçekleştirdik. Taraftarımızın bunu beklemesi gayet doğal. Başta ben olmak üzere biz de beklentilerle yaşıyoruz. Yine bu sezona böyle giriyorum. Bütçemizin artma kısmı doğrudur ama bütçemiz arttı derken bir anda devasa bir bütçeye çıkarmadık bu işi. Başkanın buradaki hevesi çok önemli. Başkanımız olsun, yönetici ağabeylerimiz, arkadaşlarımız olsun onlar da çok hevesliler. Belli bir yere taşıdık bütçemizi. Ama yine de bakıldığınız zaman 4\'üncü, 5\'inci, 6\'ıncı sıradayız bütçe açısından ülkede. Bütçelerle yola çıkmanın doğru olduğuna inanan bir koç değilim. Sonuçta bunu en azından geçen sene ispatlamış durumdayız. Önceki sezonlarda da bunun ispatı var. Öncelikle sizin ne yapmak istediğiniz önemli. Bizim yine sahada her maçı kazanacak bir takımımız olacak. Beşiktaş taraftarına yakışır bir takım olacağız. Bunun sonunda mücadeleyi yaptığınız zaman sonuçlara yansıyor. Dediğim gibi belki biraz zamana ihtiyacımız var. Benim Milli takımda olan görevimden dolayı da çalışma zamanımız kısıtlı oldu. Sezonun başında da yüzde yüz en üst seviyede olmamıza gerek yok. Böyle bir planımızda yok. Biraz zamana ihtiyacımız var. İlerleyen günlerde çok daha iyi bir takım olacağız\" dedi. \"HANGİ OYUNCULARLA OYNARSANIZ OYNAYIN KARAKTERİ KOYMAK DURUMUNDASINIZ\" Yeni transferlerle ilgili de konuşan Ufuk Sarıca, \"Geçen sezondaki oyuncularla birebir aynı oyuncuyu bulduk, aldık diyemem ama tabii ki sistem bazı değişikliklere uğrayacak. Bazı yerleri değiştireceğiz, bazı yerlere eklemeler, çıkarmalar yapacağız. Sonuçta buraya yeni aldığımız oyuncularında çok önemli özellikleri var. Zaten var olan çekirdek kadromuzda da oyuncularımızın bazı özellikleri var. Bir şekilde sahada aynı sistemi uygulayan, belki daha farklı, artısı olan bir takım olacağız. Geçen sene yaşadıklarımız ve yaşattıklarımız önemliydi. Bunları tekrar yapmak istiyoruz. Bulunduğumuz oynadığımız her kulvarda, Beşiktaş isminin olduğu her yerde en üstü hedeflememiz gerekiyor. Bunu yapacak takımı da sahaya çıkartacağız en yakın zamanda. Bugün bizden giden Stimac\'ı herkes yıldız oyuncu olarak görüyor. Ancak geçen sene Stimac\'ı kimse yıldız olarak görmüyordu. Bu sonuçta sistemin ve ekibin bir parçası. Bunları bizler başarıyoruz ve yıldız yapıyoruz. Bugün dünyanın en büyük 10 yıldızını da takıma koysanız, mücadele kısmını yapmayacaksınız zaten o başarı gelmez. Mücadele etmeden bugünkü basketbolda başarılı olmak kolay değil. İsterseniz yıldızınız olsun, isterse hiç olmasın. Sistem kendi yıldızlarını çıkartır. Sistemin içinde bazı yıldızlar vardır onlar daha çok büyür. Bizim şimdiki kadromuzda da yıldız oyuncular var. Geçtiğimiz dönemde de vardı. Bunlar sezon bitince başka takımlara gidiyor olabilirler. Bu yaptığımız işin bir parçası. Aynı zamanda sizin imkanlar, sizin kurduğunuz kadro dahilinde olabilecek işler. Bu bakımdan benim bir sıkıntı ya da endişem yok. Söylemeye çalıştığım şu; hangi oyuncularla oynarsanız oynayın, sahadaki mücadele kısmını, vazgeçmeyen karakteri koymak durumundasınız. Biz buna sahibiz. Bence en büyük şans bu. Her zaman daha yukarılara gitme şansınız, bu karakterdeyseniz var\" açıklamasında bulundu. \"MİLLİ TAKIM İLE İLGİLİ OLUMLU DÖNÜŞLER ALDIK\" Milli Takım ile ilgili çok olumlu dönüşler aldıklarını söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, \"Sahada bulunan kadronun, gerçekçi olmak lazım, bir çok sıkıntısı ve kapasitesi vardı. Bunun üzerine çıkmak çok mümkün müydü, bence bu yaptığımızın üstüne çıkmak pek mümkün değildi. O takım elinden gelen her şeyi yaptı. Mücadele kısmını yaptı ve zaman zaman oyunu kazanacak noktaya getirdi. Ancak belli yerlerde kapasitemiz yetmedi. Yani bununla ilgili bir eleştiri getirebilir bilmiyorum. Her şeyi eleştirmek mümkün, Bu eleştirilerden bir şey çıkarmakta mümkün. Son Avrupa Şampiyonası oynayan takım sahada elinden geleni yaptığını, kapasitesinin üstünde oyunlar oynadığını net olarak söyleyebilirim bu bakımdan sıkıntımız yok. Bunun üstüne organizasyonu daha da geliştirmemiz lazım. Oyuncu havuzumuzu mutlaka karar verebilen, lider olabilen, önemli yerlerde sorumluluk alabilen oyuncularımıza ihtiyacımız var geçmiş dönemde olduğu gibi. Geçmiş dönemlere bakmamız lazım. 2000- 2013 arasında biz İspanyollarla hemen hemen eşit kadrolarla mücadele ettik. Onlar o arada 7-8 tane final, 3-4 tane şampiyonluk yaşarken, biz o dönemde kendi takımında oynayan oyuncularla, NBA oyuncularıyla sadece 2 kez final oynadık. Bunun devamında ne kattık o zamana dönüp doğruları ortaya çıkarmak lazım\" diye konuştu. \"BASKETBOL OYNAMAK İÇİN SADECE YETENEK YETMİYOR\" Günümüzde basketbolun geldiği seviye ile birlikte sadece yeteneğin yetmediğini söyleyen Sarıca, \"Bugün teknik bir oyuncunun, doğuştan yetenekli olsun, basketbolun geldiği fiziksel boyuta bu dönemde tamamen teknik ya da becerileriyle oynama ihtimalleri yok, zaten bunu görüyoruz. Kimse de zaten çalışmayan oyuncuyu istemiyor. Kaprisleri, davranış bozukluğu olan oyuncuyu kabul etmiyor. Avrupa\'da da böyle, NBA\'de de böyle. O yüzden bu doğruları ortaya koyup, ileriki yıllara daha düzgün, doğru hamleleri yapmamız gerekiyor\" açıklamasında bulundu. \"ENERJİM YETTİĞİ SÜRECE BUNU YAPACAĞIM\" FİBA ile Euroleague arasındaki anlaşmazlığın basketbola zarar verdiğini kaydeden Ufuk Sarıca, \"Ortada bir kaos var. Hiç kimse bir şey bilmiyor. Oyuncular gelecek mi, gelmeyecek mi? Daha tarihler bile tam olarak belli değil. Bunla ilgili bir soru işareti var. Bu anlaşmazlık EuroLegue ve FIBA\'nın anlaşmazlığı. Bu basketbola zarar veren bir hadise. Ortak paydalarda buluşup bunu çözmek lazım. Oyuncuların bu konuda sıkıntı olacak. Oyuncular ortada bırakılıyor. Takımlar çok az sürede Milli maçlar oynayacak. Bunu dengelemek lazım. Çok sıkışık bir program olacak. Bu kolay bir ortam değil. Ama ben de bunu yaşayarak göreceğim ilk defa bende yaşayacağım bir ortam olacak. Şu anda enerjim buna yettiği için böyle bir sorumluluğu kabul ettim. Aynı zamanda hem Beşiktaş\'ta hem Türk Milli takımının başında olmak onurlu, çok güzel bir görev. Enerjim yettiği sürece bunu yapacağım. Biraz da yaşayarak göreceğim ondan sonra daha net olarak görebilirim\" dedi. \"TÜRKİYE LİGİ\'NDE DE KİMSE BİZİ FİNALDE BEKLEMİYORDU\" Geçtiğimiz sezonda Avrupa Kupalarındaki hedeflerini yerine getiremediklerini belirten Sarıca, \"Geçen sene de Avrupa\'da çeyrek finali hedefliyorduk ama olmadı. Sporun içinde bunlar var. Türkiye Lig\'inde de kimse bizi finalde beklemiyordu. Biz de oradaydık. FİBA Şampiyonlar Ligi\'nde yarı finali görmek en büyük arzularımızdan bir tanesi. Bu takımın yapabileceği bir kapasite. Çok kolay bir grup değil. Tam olarak hazır değiliz ama Aralık ayıyla birlikte sağlam bir çıkış yapacağız\" açıklamasında bulundu. \"BAŞKANIN EUROLEAGUE İLE İLGİLİ SÖYLEDİĞİ SÖZLER YANLIŞ ANLAŞILDI\" Fikret Orman\'ın Euroleague organizasyonu ile ilgili konuşmalarının yanlış anlaşıldığını belirten Koç Ufuk Sarıca, \"Başkanın geçtiğimiz aylarda Euroleague ile ilgili söylediği sözler yanlış anlaşıldı. Başkan organizasyonla ilgili sıkıntılar olduğunu söylemişti ki öyle zaten. Bakıldığında Türkiye\'den yalnızca 2 takım var. Euroleague\'de oynamak isterim. Türkiye\'de geçen sezon şampiyon olsaydık Euroleague\'e gidemiyorduk. Şampiyonlar Ligi yeni bir organizasyon. Bu sezon eklemeler yapılacaktır. Gelişecektir. Beşiktaş, bugün burada oynuyor, başka bir gün Euroleague\'de oynayabilir. Önemli olan doğru bir organizasyonun içerisinde yer almak\" diye konuştu. \"TRİBÜNDEKİ SİNERJİYLE TAKIM BAŞKA BİR SEVİYEYE ÇIKIYOR\" Taraftarların tribüne gelmesiyle takımın daha motive olduğunu söyleyen Sarıca, \"Bu spor taraftarla güzel. Taraftarla oynamayı arzuluyoruz. Bazen sıkıntılı dönemler oluyor, buradaki ilk maçı seyircisiz oynayacağız. Tribündeki sinerjiyle takım başka bir seviyeye çıkabiliyor. Geçen sene yeni bir yapılanma başlattık. Geçen sene taraftar birçok maçta bizi destekledi. Her maçımıza bekliyoruz. Bu oyuncular için de iyi bir etki yaratıyor\" dedi. \"EN BAŞTAN BERİ HAYALİNİ KURUYORDUM\" Türkiye\'nin en iyi koçlarından birisi olarak gösterilmesi üzerine konuşan Ufuk Sarıca, \"En iyi Türk koçlardan biri olarak gösterilmek güzel bir şey. Bunun en başta hayalini kuruyordum. Tabii bu durum size daha fazla sorumluluk yüklüyor, kendime bu baskıyı her sezon başında yapıyorum. Oyuncuyken de böyleydi. Bunları yaşamak güzel, baskıyı hissetmek güzel. Fakat kaldırabilmek kolay değil. Daha genç bir yaştayım. Her gün yeni bir şey öğreniyorsunuz. Öğrenmeye aç olmak önemli\" şeklinde konuştu.