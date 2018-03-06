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(Görüntülü Haber) Uçurumun kenarındaki bina boşaltıldı, kapılar da kilitli... Öğrenciler diğer bloklardaki sınıflarda ders işliyor

İhsan YALÇIN - İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL, (DHA) İstanbul Valiliği,  Şişli Endüstri Meslek Lisesi'nin D bloğunda eğitimin dün durdurulduğu açıklamıştı

06 Mart 2018 13:49

İhsan YALÇIN - İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL, (DHA) İstanbul Valiliği,  Şişli Endüstri Meslek Lisesi\'nin D bloğunda eğitimin dün durdurulduğu açıklamıştı. Bu sabah saat 07.30\'da ders zili çaldı. Öğrenciler, okulun diğer bloklarındaki sınıf ve atölyelerde derslerine devam ediyor. 

Şişli Endüstri Meslek Lisesi\'nin etrafındaki AVM ve rezidans inşaatı nedeniyle, okulun hemen yanında korkutan görüntü oluşmuştu. Hafta sonu yağışla birlikte okulun hemen yanındaki kazı alanında toprak kayması meydana geldi.


 

AÇIKLAMAYA RAĞMEN SINIFLARDA ÖĞRENCİLER GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

İstanbul Valiliği bunun üzerine dün saat 14.00 itibariyle binadaki öğrencilerin diğer atölyelere taşınma işleminin gerçekleştirildiğini açıkladı. Ancak açıklamaya rağmen akşam saatlerinde bazı öğrenciler uçurumun kenarındaki okul binasında görüntülenmişti. Bazı sınıflarda öğrencilerin olduğu görülmüştü.


 

BUGÜN AYNI MANZARA YAŞANMADI

Bugün aynı manzara yaşanmadı. Boşaltılan binanın kapılarının kilitliği olduğu, içeride de kimsenin olmadığı görüldü. Okul yetkilileri, 400 öğrencinin okulun diğer derslik ve atölyelerinde eğitimlerine devam ettiğini belirtti.

Öğrencilerin derslerine başladığı saatte inşaat alanındaki çalışmalar da başladı. 

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