(Görüntülü Haber) Uçan balonlarla 25 kilometre uçtu

Özge Düzgün, İstanbul, 26 Ekim, (DHA)- İngiltere’nin Bristol kentinden Tom Morgan 100 tane helyum dolu balonla 2,438 metreye ulaşarak çocukluk hayalini gerçekleştirdi. Güney Afrika semalarında 25 kilometre uçan Morgan, kamp sandalyesine kendini bağlayarak su fıçılarını denge için kullandı. 100 tane helyum dolu balonu şişirmek Morgan’ın iki gününü aldı. 38 yaşındaki maceraperest yolculuğunun her anının “büyülü” olduğunu söyledi. İlk denemesini Botsvana\'da yapan Morgan başarısız olunca Güney Afrika semalarında şansını bir kez daha denemeye karar verdi. Morgan en büyük zorluğunun hava akımını doğru biçimde yakalamak ve balonların patlamasını engellemek olduğunu ifade etti.