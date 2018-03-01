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(Görüntülü Haber) Uçaklara De-İcing işlemi yapılıyor

Murat ÇAKIR-İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL'DA kar yağışı nedeniyle, Atatürk Havalimanı'nda uçaklar buzlanmaya karşı De-Icing (alkol-glikoz banyosu) işleminden geçiriliyor

01 Mart 2018 13:39

Murat ÇAKIR-İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL\'DA kar yağışı nedeniyle, Atatürk Havalimanı\'nda uçaklar buzlanmaya karşı De-Icing (alkol-glikoz banyosu) işleminden geçiriliyor. Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte, uçuş güvenliğinin aksamaması için, havalimanlarında uçaklara \'De-Icing\' denilen buzlanmaya karşı özel bir sıvı püskürtülüyor. Uçuşa hazırlanan uçakların gövdelerinin yanı sıra özellikle kuyruk ve kanatları buzlanmaya karşı \'De-Icing\' adı verilen alkol ve glikoz karışımı bir sıvı ile yıkanıyor. Kar yağışı hava trafiğini de etkilemezken seferler normal olarak sürdürülüyor.

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