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(Görüntülü Haber) Uçak kaçırtan kapkaççıdan 'Benziyor ama ben değilim' savunması

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da bir ay önce, havalimanına giden bir okulda danışman Ö

19 Şubat 2018 16:29

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da bir ay önce, havalimanına giden bir okulda danışman Ö.Ö.N.\'nin (28) çantasını üst geçitte kapkaç yöntemiyle çaldığı iddia edilen A.M.T., polis tarafından yakalandı. Kadının uçağını kaçırmasına da neden olan olayla ilgili ifade veren şüpheli, \"Görüntülerdeki kişi benziyor ama ben değilim\" dedi. Olay, Muratpaşa ilçesi Yener Ulusoy Bulvarı\'nda geçen 20 Ocak\'ta meydana geldi. Bir okulda danışmanlık yapan Ö.Ö.N, saat 07.00 sıralarında, Hatay\'a kalkacak uçağına binmek için Kızıltoprak Mahallesi\'ndeki evinden çıktı. Valiziyle bulvar üzerindeki üst geçitten geçen kadını takip eden bir kişi, üst geçidin ortasına geldiğinde Ö.Ö.N.\'nin çantasını alıp kaçtı. Neye uğradığını şaşıran kadın, uzun süre, yürüyen merdivenin başında şüphelinin arkasından baktı. Bir süre sonra kendisine gelen Ö.Ö.N., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi\'ne bildirdi. Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Ö.Ö.N.\'nin ifadesine başvurdu. Çantasında 30 euro ve 150 TL\'nin yanı sıra kredi kartları ve uçak bileti olduğunu belirten Ö.Ö.N., uçağını da kaçırdığını söyledi. Polis daha sonra bölgedeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. \'GÖRÜNTÜDEKİ KİŞİ BANA BENZİYOR\' Ekipler, yaklaşık bir ay izini sürdükleri şüpheliyi, aynı bölgedeki bir evde yakaladı. Emniyete getirilen şüpheli A.M.T., suçlamaları kabul etmedi. A.M.T., görüntülerdeki kişinin benzediğini ama kendisi olmadığını söyledi. İfade işlemleri tamamlanan A.M.T. adliyeye sevk edildi.

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