(Görüntülü Haber) Uçak için kurtarma operasyonu başladı (2)

TRABZON HAVALİMANI UÇUŞ TRAFİĞİNE KAPATILDI ANKARA-Trabzon seferini yapan ve Trabzon Havalimanı\'na indikten sonra pistten çıkarak denize 25 metre kala toprağa saplanıp yamaçta duran PC8622 sefer sayılı TC-CPF tescilli Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı için kurtarma operasyonu başladı. Trabzon Havalimanı operasyon nedeniyle 24 saatliğine uçuş trafiğine kapatıldı. Ankara- Trabzon seferini yapan Pegasus Havayolları\'na ait PC 8622 sefer sayılı \'Zeynep\' isimli Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, cumartesi günü saat 23.30 sıralarında Trabzon Havalimanı\'na iniş yaptığı sırada kontrolden çıktı, pistin kuzey yönünde deniz tarafına yöneldi. İniş takımları toprağa saplanan uçak, denize 25 metre kala durabildi. 162 yolcu ve 6 mürettebatı ekiplerin müdahalesi ile tahliye edilen uçakla ilgili oluşturulan kriz merkezi kurtarma planı oluşturdu. HAVALİMANI UÇUŞ TRAFİĞİNE KAPATILDI Sabah saat 04.00 sıralarında başlayan kurtarma operasyonu nedeniyle Trabzon Havalimanı 24 saatliğine uçuş trafiğine kapatıldı. Ankara Esenboğa ve Samsun Havalimanlarından getirilen 500 ve 350 tonluk 2 vinç uçağın bulunduğu alana yanaştırıldı. Devlet Hava Meydanları İdaresi (DHMİ) ekiplerinin de eşlik ettiği kurtarma operasyonunda vinçlerin kurulumuna başlandı. Gün boyu sürmesi beklenen kurtarma çalışması sırasında bulunduğu yerden alınacak uçak, önce piste ardından teknik inceleme için hangara çekilecek. Öte yandan uçak kurtarma operasyonunu takip etmek üzere bazı yabancı medya kuruluşu temsilcileri de Trabzon\'a geldi.