(Görüntülü Haber) Uçak arıza yaptı, yolcular 5.5 saat bekledi

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ Çardak Havalimanı\'nda Türk Hava Yolları\'na (THY) ait İstanbul uçağı, motor arızası nedeniyle uzun süre kalkamadı. Uçaktaki yolcular, 5.5 saatlik bekleyişin ardından İstanbul\'dan gönderilen başka bir uçakla seyahat edebildi.



Çardak Havalimanı\'ndan, bugün saat 09.40\'ta, İstanbul\'a hareket etmesi planlanan THY uçağında, yolcuların içeri alınmasının ardından motor arızası meydana geldi. Uçakta 2 saat bekletilen 180 yolcu, uçuşa elverişli olmadığı bildirilen uçaktan indirilerek, aprona alındı. Havalimanında da bir süre bekletilen yolcular, hava yolu şirketinin görevlilerine tepki gösterdi. Yolcularla görevliler arasında zaman zaman tartışma yaşandı. Yaklaşık 5.5 saatlik bekleyişin ardından 180 yolcu, saat 15.00\'te İstanbul\'dan gelen başka bir uçakla İstanbul\'a hareket etti.