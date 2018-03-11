(Görüntülü Haber) U23 Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası Erzurum'da devam ediyor

Turgay İPEK / ERZURUM,(DHA)





Türkiye Güreş Federasyonu\'nun 2018 yılı faaliyet programında yer alan 23 yaş altı Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası, Erzurum\'da devam ediyor. Erzurum Büyükşehir Belediyesi\'nin sponsorluğunda gerçekleşen şampiyonaya 45 ilden 411 sporcu katılım gösteriyor. Şampiyonanın üçüncü gününde heyecan bugünkü müsabakalarla sürdü. Erzurum Teknik Üniversitesi Spor Salonu\'nda düzenlenen şampiyonaya vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Bugün yapılan müsabakalarda dereceye giren sporcular şunlar:



61 KG



1. Ertuğrul Kahveci



2. Selahattin Sert



3. Şaban Kızıltaş



3. Ahmet Eylence



79 KG



1. M. Lütfü Küçükyıldırım



2. İbrahim Çağlayan



3. Efe Sami Ünal



3. Tarık Gür



86 KG



1. Arif Özen



2. Mahmut Özkaya



3. Osman Göçen



3. Miraç Gümüş