(Görüntülü Haber) U23 Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası Erzurum'da başladı

Turgay İPEK / ERZURUM,(DHA)





Türkiye Güreş Federasyonu\'nun 2018 yılı faaliyet programında yer alan 23 yaş altı Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası\'nın resmi açılış töreni yapıldı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi\'nin sponsorluğunda gerçekleşen şampiyonaya 45 ilden 411 sporcu katıldı.



Erzurum Teknik Üniversitesi spor salonunda gerçekleştirilen açılış törenine Vali Seyfettin Azizoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muammer Yaylalı ve çok sayıda davetli katıldı. Açılışta bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen şampiyonaya katılan tüm sporculara başarılar diledi.



Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu ise konuşmasında, \"Erzurum\'un kurtuluşunun 100\'ncü yıl dönümünde sizleri Erzurum\'da görmekten büyük mutluluk duyuyorum. Kahraman milletlerin kahramanlıklarını gösteren unsurları vardır. Güreşte bu kahramanlıkları gösteren bir spordur\" diye konuştu.



TÜRKİYE GÜREŞ FEDERASYONU GENEL SEKRETERİ YILMAZ: \"ÜLKEMİZİN GÜREŞ DALINDA MADALYA OLARAK BEKLENTİSİ YÜKSEK\"



Haziran ayının başında düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası\'na Türkiye\'nin ev sahipliğini yapacağını hatırlatan Türkiye Güreş Federasyonu Genel Sekreteri Tahir Yılmaz, \"Erzurum\'da U 23 Serbest Güreş Şampiyonasını düzenliyoruz. Bu yıl bizim için ayrı bir önemi var çünkü geçen yıl da bu stilde en son yapılan dünya şampiyonalarında yaklaşık 5 madalya almıştık. Bu yıl da önemi şundan dolayı, ülkemizde haziran ayının başında İstanbul\'da yapılması planlanan aynı yaş grubunun Avrupa Şampiyonasına ev sahipliği yapacağız. Hem Bakanlığımızın hem de ülkemizin güreş dalında madalya olarak beklentisi yüksek ve çıtayı hep yükseğe çıkarmaya devam ediyoruz. Yapılacak Avrupa Şampiyonasında da en iyi derecelerin yapılacağına inanıyorum. Bunun sayısını söylemek tabii doğru olmaz ama amacımız, seviyeyi üste taşımak, bir önceki şampiyonalarda aldığımız başarıların üstüne çıkmak. Şimdi burada yapılan yarışmalarda birinci ikinci üçüncü dördüncü olan arkadaşlar bir takım kampların hazırlık sürecindeler daha sonra bir iki tane turnuva hazırlık süreci olduktan sonra yapılacak olan şampiyonada sikletlerinde en iyi şekilde ülkemizi temsil edecekler. Ben inanıyorum ki arkadaşlarımız her zaman olduğu gibi yine bayrağımızı en üst seviyeye çıkaracaklardır. Bu alanda katılan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum. Sonuç itibariyle ülkemiz güreşte iyi durumda, iyi yerde. Ülke olarak da aldığımız sekiz madalyanın beşini güreşte aldığımızı herkes biliyor. Onun için güreşten beklenti büyük, çıta yüksek. Bu çıtayı bulunduğu yerden aşağı indirmemek için elimizden gelen bütün çabayı sarf ediyoruz\" ifadelerini kullandı.



Konuşmalardan sonra şampiyonaya emeği geçenlere plaket verildi. Açılış töreni ardından şampiyonaya devam edildi. Tribünleri dolduran izleyicilerin tezehüratları ile kıyasıya geçen şampiyonanın ilk gününde dereceye giren sporcular ise şöyle:



65KG\'DA



1. Utku Doğan



2. İbrahim Kar



3.Veli Yantır



3. Selim Kozan



74KG\'DA



1. Muhammed Akdeniz



2. İsa Demir



3. Doğukan Kalaycı



3. Fazlı Eryılmaz



92KG\'DA



1. Semih Yazıcı



2. Mustafa Dilber



3. Erhan Yaylacı



3. Süleyman Karadeniz





FOTOĞRAFLI





GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



- Açılış seremonisi



- Saygı duruşu ve istiklal marşı



- Mehteran bölüğünün gösterisi



- Karşılaşmalardan detaylar



- Tribünlerden detaylar