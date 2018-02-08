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(Görüntülü Haber) Tuzla'daki kokuyu yayan kimyasal maddeleri kanalizasyona bırakan vidanjörler tespit edildi

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA) TUZLA'da  25 Aralık'ta kanalizasyondan yayılarak 4 mahalleyi etkisi altına alan ve 97 kişinin de hastaneye kaldırılmasına neden olan kimyasal maddeden yayılan kokunun izine 4 vidanjörde rastlandığı öğrenildi

08 Şubat 2018 19:53

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA) TUZLA\'da  25 Aralık\'ta kanalizasyondan yayılarak 4 mahalleyi etkisi altına alan ve 97 kişinin de hastaneye kaldırılmasına neden olan kimyasal maddeden yayılan kokunun izine 4 vidanjörde rastlandığı öğrenildi.


 

Tuzla\'daki  koku üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, \"Çevrenin kasten kirletilmesi\" ve \"Kasten yaralama\" suçlarından soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında talep edilen Adli Tıp Kurumu raporunun soruşturmayı yürüten savcılığa ulaştı. Raporda, kokunun yayıldığı kanalizasyona kimyasal atık bırakan 20\'nin üzerinde vidanjörden numune alındığı, 4 adet vidanjörden alınan kimyasal atık numuneleri ile kokuyu yayan kimyasal atık numunelerinin uyumlu çıktığı bilgisine yer verildiği öğrenildi. Raporda 4 vidanjörde çok sayıda kimyasal atık maddesine rastlandığı, bu kimyasal atık maddelerinden bazılarının da insan sağlığına zararlı olduğu tespitinin yapıldığı belirtildi.


 

NE OLMUŞTU?


 

Tuzla\'da 25 Aralık 2017 tarihinde 4 mahalleyi etkisi altına alan koku yüzünden 97 kişi hastaneye kaldırılmıştı. Kokunun mahallelerin 2 kilometre ötesinde kapatılan bir kanalizasyona boşaltılan kimyasal maddeden dolayı meydana geldiğinin anlaşılması üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, \"Çevrenin kasten kirletilmesi2 ve \"Kasten yaralama\" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.


 

Yapılan çalışmalarda kanalizasyona kimyasal atık bırakan 20\'nin üzerinde vidanjör tespit edilmiş, tespit edilen vidanjörlerden numuneler alınarak Adli Tıp Kurumu\'na yollanmıştı.

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