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(Görüntülü Haber) Tuzla'da yoğun koku paniği 1

Ramazan EĞRİ/İSTANBUL,(DHA)-TUZLA İstasyon, Yayla, Evliya Çelebi ve Postane Mahallelerinde, kaynağı henüz belirlenemeyen genizleri yakan yoğun koku paniğe yol açtı

26 Aralık 2017 01:48

Ramazan EĞRİ/İSTANBUL,(DHA)-TUZLA İstasyon, Yayla, Evliya Çelebi ve Postane Mahallelerinde, kaynağı henüz belirlenemeyen genizleri yakan yoğun koku paniğe yol açtı. Kokuyla ilgili İBB Beyaz Masa\'nın Twitter hesabından, “Tuzla civarında sanayiden kaynaklı meydana gelen kokuyla ilgili ekipler bölgeye intikal etmişlerdir. Konu AKOM, iGDAŞ ve diğer birimlerin bilgisi dahilinde olup, müdahale edilmektedir.\" açıklaması yapıldı. Ekiplerin sözkonusu kokunun kaynağına ilişkin çalışmaları sürüyor. İGDAŞ AÇIKLAMASI Yoğun kokuya ilişkin İGDAŞ\'tan yapılan açıklamada ise; \"Tuzla İstasyon Mahallesi\'nde hissedilen kimyasal kokunun doğalgaz ile ilgisi bulunmadığı tespit edilmiştir, kamuoyuna saygıyla duyurulur.\" denildi. TUZLA BELEDİYESİ AÇIKLAMASI Tuzla birçok mahallesinde hissedilen ağır kokuya ilişkin Tuzla Belediyesi\'nden yapılan açıklamada da; \"İlçemiz genelinde hissedilen koku ile ilgili bütün ekiplerimiz sanayi bölgelerine intikal etmişlerdir. Konu ile ilgili İBB, Emniyet ve İSKİ ekipleri ile koordineli araştırılmaktadır.\" ifadeleri kullanıldı.

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