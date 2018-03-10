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(Görüntülü Haber) Tuzla'da denizde 19 yaşındaki gencin cesedi bulundu

Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL,(DHA)-TUZLA deniz açıklarında 19 yaşındaki bir genci cesedi bulundu

10 Mart 2018 11:53

Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL,(DHA)-TUZLA deniz açıklarında 19 yaşındaki bir genci cesedi bulundu. Bir tekne yardımıyla denizden çıkarılan ve üzerinde herhangi bir darp ya da yara izine rastlanmayan ceset Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Saat 18.00 sıralarında Postane Mahallesi sahili deniz açıklarında ceset görenler polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, bir tekne yarımıyla cesedi denizden çıkardı. Ceset üzerinde Furkan Yıldırım adına kimlik çıkarken, herhangi bir darp ya da yaralanma izi olmadığı öğrenildi. 19 yaşındaki gencin cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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