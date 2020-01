(Görüntülü Haber) Tuzhurmatu'da çatışma sona erdi

Ahmet Haşim Muhtaroğlu / Tuzhurmatu, 14 Ekim (DHA) - Irak\'ın Selahattin iline bağlı Tuzhurmatu İlçesi\'nde, peşmergeler tarafından Türkmen Çakkale mahallesine düzenlenen saldırının ardından peşmerge güçleri ile Türkmen Haşdi Şabi birlikleri arasında çatışma çıktı.



Saat 23:00’dan sabah saat dörde kadar süren çatışmalarda can kaybı olmazken üç peşmerge ile bir Türkmen vatandaş yaralandı.



Çatışmada, ilçenin Aksu, İmam Ahmed, Askeri ve Mustafa Ağa mahallelerinde bulunan KYB ve KDP binaları hedef alındı. Çatışmalar sırasında peşmerge Türkmen semtlerine havan topu ile saldırdı, iki Türkmenin evine havan topu isabet etti.



Çatışmalarda hafif ve orta namlulu silahların kullanıldığını belirtildi. İlçenin batısında yer alan Askeri semtindeki KYB binası korumaları çatışmalar sırasında giydileri askeri üniformalarını soyduktan sonra sivil kıyafetle binadan kaçtıktan sonra Türkmen Haşdi Şabi güçleri binayi ele geçirdi.



DHA\'ya konuşan Irak Türkmen Cephesi Selahattin il başkanı Heytem Haşim Muhtaroğlu ilçedeki çatışmanın arkasında terör örgütü PKK\'nın olduğunu iddia etti. Muhtaroğlu \'\'Dün akşam saat 23:00 sularında bir PKK\'li Türkmenlere ait olan bir semtte mayın döşerken gençlerimiz tarafından fark edildi ve ona doğru ateş açıldıktan sonra ilçede her türlü silahlarla büyük çatışmalar yaşandı. 4 saat çatımadan sonra KYB\'nin Askeri semtindeki bürosu Türkmen Haşdi Şabi güçlerinin eline geçti. Ben buradan bütün Türk dünyasına sesleniyorum Türk düşmanı PKK terör örgütü Tuzhurmatu\'da rahat bir biçimde hareket ediyor ilçedeki Kürtlerle Türkmenler arasına bir büyük kavga almak istiyor, dün mayının döşendiği bölgede üç gün önce duvarlara PKK ve Apo yazdılar. Türkiye\'ye sesleniyorum Tuzhurmatu\'da milletimiz üçüncü defadır saldırılara karşılık veriyor, dün bütün Türkmenler silaha sarıldı ve dört saat boyunca bizim bölgelerimize sızmak isteyenleri engellediler bizim her zaman önce Allah sonra Türkiye\'miz var Türkiye\'den destek bekliyoruz çünkü burada benim tahminime göre büyük katliamlar olacaktır ve önümüzde Kerkük vardır. Burası ikinci Çanakkale olabilir ve her zaman istediğim gibi Türkmeneli ikinci Kıbrıs olsun bunu Türkiye ve Türk dünyasından istiyorum çünkü Irak\'ta yaşayan üç Milyon Türkmen kardeşiniz tehlikededir\'\' dedi.