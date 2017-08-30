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(Görüntülü Haber) Tuvalette kilitli kalan radyo sunucusunu itfaiye kurtardı

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da yayın yapan bir özel radyonun sunucusu 28 yaşındaki Necla Denizer, radyo ofisindeki tuvalette kilitli kaldı

30 Ağustos 2017 03:00

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) ANTALYA\'da yayın yapan bir özel radyonun sunucusu 28 yaşındaki Necla Denizer, radyo ofisindeki tuvalette kilitli kaldı. 2 saat boyunca kurtarılmayı bekleyen ve havasızlıktan fenalaşan kadını itfaiye ekipleri kurtardı. Olay, Muratapaşa İlçesi Muratpaşa Mahallesi 571 Sokak üzerindeki HBC İş Merkezi\'nin 5\'inci katında saat 22.00\'de meydana geldi. Özel bir radyo kanalında \'Hüzün\' adlı program yapan sunucu Necla Denizer, saat 20.30\'da radyo ofisine geldi. Denizer, yayın saatine az bir zaman kala tuvalete girdi. Bir süre sonra dışarı çıkmak isteyen Denizer, tuvaletin kapısının kilitlendiğini fark etti. Uzun süre kapıyı açmaya çabalayan Denizer, yanında cep telefonu da olmayınca çareyi bağırarak yardım istemekte buldu. Radyo ofisinde kimsenin olmaması nedeniyle 2 saat boyunca sesini duyurmaya çalışan Denizer, bir ara havasızlık nedeniyle fenalaştı. 2 saatin sonunda tuvaletin camından sesini duyan bir vatandaş durumu polise ve itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kadını kurtarmak için ofis kapısını açmak istedi, ancak başarılı olamadı. İtfaiye ekipleri merdivenle ofisin camından içeri girip Denizer\'i tuvaletten çıkardı. Denizer, sesini kimseye duyuramadığı için çok korktuğunu ve biraz daha geç kalınsa ölebileceğini söyledi. Sunucu Denizer\'in sesini duyup polisi arayan Bülent Demir, \'Yoldan geçiyordum. Yukarıda bir kadın İmdat kimse yok mu? Burada kilitli kaldım. Beni duyan var mı? diye bağırıyordu. Ben de yardımcı oldum dedi.

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