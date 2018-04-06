(Görüntülü Haber) Tütün üreticisi zorda

Nermin UÇTU- İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA) - MANİSA\'nın Saruhanlı ilçesinde, üreticiler tarafından naylon seralar altında yetiştirilen tütün fideleri toprakla buluşturuldu. Türkiye\'de tütün dikiminin en erken yapıldığı ilçedeki üreticilerden Bilal Arslan, kilo fiyatının 15 liraya düştüğünü belirterek, \"Bu yıl yetiştirdiğim tütünü de bu paraya satarsam iflas ederim, bu işi bırakırım\" dedi. Türkiye\'de 2018 yılının ilk tütün dikimi, Saruhanlı ilçesi Tirkeş Mahallesi\'nde yapıldı. Mart ayının başından itibaren naylon seralar altında yetiştirilen tütün fideleri, büyüdükten sonra toplanarak, kadınlar tarafından toprakla buluşturuldu. Tütün üreticilerinden Bilal Arslan, yılın ilk tütün dikimini yaptığını; ancak çok zor durumda olduklarını söyledi. Girdi fiyatlarına dikkat çeken ve geçen yılın tütününü henüz satamadığını anlatan Arslan, \"2016 yılında yetiştirdiğimiz tütün için 20 liradan sözleşme yaptık; ama 15- 16 liradan alındı. Geçen yılın tütünlerini de henüz satamadım. Bu yıl da üreticiden aynı fiyatlara alınırsa ekim yapamaz hale geliriz. Mazot 3 liradan 5 liraya çıktı. İşçinin günlük yevmiyesi 100 liradır. Sabah saat 05.00\'de kalkarız, 07.00\'ye kadar tütün fidelerini toplarız. Tarlaya gelip, akşam üstüne kadar tütün dikimi yapıyoruz. 5 kişiye tütün diktirsem günlük 500 lira para ödüyorum. 150 liraya aldığımız tütün ilacı 400 liraya çıktı. Başka yapacak işimiz olmadığı için tütünü ekiyoruz. Eskiden arkamızda devlet vardı, Tekel vardı. Şimdi şirketlerin eline kaldık; ama bu yıl da 16 liradan satarsam iflas ederim ve bu işi bırakırım\" dedi. Tütün dikiminin mayıs ayı başına kadar sürdüğünü belirten Bilal Arslan, ardından ekilen tütünlerin çapalandığını ve haziran ayı başından itibaren de tütün kırımının başladığını söyledi. \'BÖYLE GİDERSE ÖNÜMÜZDEKİ YIL TÜTÜN EKEMEZLER\' Ülke genelinde tütün dikiminin en erken ilçelerinde yapıldığını belirten Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur ise çiftçinin yeni dönem tütünleri umutla ektiğini; ancak hoşnut olmadığını söyledi. Okur, \"Çiftçinin elinde daha geçen yılın mahsulü var. İlçede eskiden 15 bin dekara yakın tütün ekim alanı vardı; ama bu yıl itibari ile 2 bin dekara kadar düştü. Şu anda girdi maliyetlerinin çok yüksek olması çiftçide endişe yaratıyor. Tütün fiyatlarının günden güne geri çekilmesi tütün çiftçisini üzmektedir. Ülke ekonomisine büyük kazançlar sağlayan tütüncülük böyle giderse tütün ekim alanları çok daha düşer. Yeni umutlarla şu anda ekim yapıyorlar. Çiftçinin karnını kesmişler, 40 yıl umut çıkmış. Biz de umut ediyoruz; ancak sesimizi duymazlarsa çiftçi önümüzdeki yıl tütün ekemez. Önümüzdeki yıl ekim alanı 500 dekara kadar düşer\" diye konuştu. Üreticilerden Selda Aydın da \"Tütün ekimi çok zor bir iş. Özellikle sıcakta çok daha zor oluyor. Saatlerce tütün ekimi yapıyoruz\" dedi.