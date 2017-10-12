(Görüntülü Haber) Tütün deposundan dünya şampiyonluğuna 1

Emircan Haney, Dünya Yıldızlar Gençler Okçuluk Şampiyonası\'nda 1 altın, 1 gümüş madalya kazandı





Muğla\'da Yatağan İlçesi\'nin kırsal mahallerinden Bencik\'de yaşayan ve kış aylarında tütün deposunda antrenman yapan lise öğrencisi Emircan Haney, Dünya Yıldızlar Gençler Okçuluk Şampiyonası\'nda 1 altın, 1 gümüş madalya kazandı. Başarılı sporcu, ABD\'de yapılacak Dünya Salon Okçuluk Şampiyonası için hazırlıklara başladı.



Yatağan ilçesinde Yatağan Gazi Anadolu Lisesi 11-A sınıfı öğrencisi, 16 yaşındaki Emircan Haney, 7 yıl önce Bencik Aile Sağlığı Merkezi\'nde görev yapan okçuluk fahri antrenörü Dr. Ejder Sözen ile birlikte çalışıyor. Bu yıl içerisinde İstanbul ve Antalya\'da yapılan Okçuluk Yıldızlar Milli Takım Seçmeleri\'nde Türkiye şampiyonu olarak milli takıma seçilen Haney, 20 sporcu ile birlikte 2-8 Ekim tarihleri arasında Arjantin\'in Rosario kentinde düzenlenen Dünya Yıldızlar Gençler Okçuluk Şampiyonası\'nda Türkiye\'yi temsil etti.



Türkiye Kömür İşletmeleri\'nde temizlik işçisi olarak çalışan baba Osma Haney\'in oğlu olan Emircan Haney 65 ülkeden 532 sporcunun katıldığı yarışmaların mix yıldızlar kategorisinde İstanbul Demka Spor Kulübü\'nün sporcusu Dilara Sevindik (17) ile birlikte mücadele etti. Haney, Türkiye\'ye dünya şampiyonu olarak altın madalya kazandırırken aynı kategoride ikinciliği Meksika, üçüncülüğü ise ABD\'li sporcular kazandı.



Haney ayrıca erkek takımlar kategorisinde Türkiye\'yi temsil ederek takım halinde ikinci oldu ve gümüş madalyanın sahibi oldu. Bu kategoride birinci ABD, üçüncülük ise Meksika\'nın oldu.



TÜTÜN DEPOSUNDA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR



Kış aylarında Bencik köyü tütün deposunun içinde, yaz aylarında ise bahçesinde çalışmalarını sürdüren Yatağan Spor Kulübü\'nün lisanslı sporcusu Emircan Haney, tütün deposunda haftanın altı günü çalışarak dünya şampiyonu olduğunu belirterek, \"Malzeme eksikliğini, şartların olumsuzluğunu hiç bir zaman bahane etmedik. Arkadaşlarım, hocam ve benim başarılarımız yörede günün konusu oldu, destek gelmeye başladı. Büyükşehir Belediyemiz üç ay içerisinde bitecek okçuluk tesislerimizin yapımına başladı. Bu tesisler bitince başarımızın katlanarak devam edeceğine inanıyorum. Önümüzdeki yıl ABD\'de yapılacak Salon Dünya Şampiyonası\'nda hedefim İstiklal Marşımızı bir kez daha göndere çektirmek olacak. Liseden sonra da Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu\'na devam etmek istiyorum\" şeklinde konuştu.



HEDEF, MİLLİ TAKIMA SPORCU YETİŞTİRMEK



10 yıldır Bencik Aile Sağlık Merkezi\'nde çalışan evli ve bir çocuk babası 44 yaşındaki fahri antrenör Dr. Ejder Sözen ise, \"Birçok Türkiye rekoru kırdık ve bu süre içerisinde ilimize ve ülkemize bir de dünya şampiyonluğu kazandırdık. Hiçbir başarı kolay elde edilmiyor. Yerel yönetim, okul, kaymakamlık el ele verdik ve çocuklarımız bu başarıyı elde etti. 10 yıldır tütün deposunda hazırlıklarımızı yapıyoruz. Ulusal ve uluslararası başarının gelmesi üzerine yöneticilerimiz tesisin yapımına başladı. Çocuklarımız antrenmanlarını çok daha iyi şartlarda sürdürecek, biz de ülkemize daha çok başarı ve madalya getireceğiz. Emircan\'ın bu başarısı tüm gençlere örnek olmalı, çünkü o sadece sporda değil derslerinde ve okulunda da örnek bir öğrenci\" dedi.