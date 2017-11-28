(Görüntülü Haber) TÜRSAB Başkan adayı Bağlıkaya: Seçimi ertelemeye çalışıyorlar

Gülseli KENARLI - Can EROK/İSTANBUL, (DHA) TÜRKİYE Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) başkan adayı, Detur CEO\'su Firuz Bağlıkaya, hafta sonu yapılması planlanan seçimlerin mevcut yönetim tarafından ertelenmeye çalışıldığını söyledi. 18 yıldır TÜRSAB Başkanlığı yapan Başaran Ulusoy\'un 2-3 Aralık\'ta yapılacak olan başkanlık seçiminde aday olmayacağını açıklamasının ardından tek aday olan Detur CEO\'su Firuz Bağlıkaya, DHA\'ya açıklamalarda bulundu. \"ACENTELERİ ARIYORLAR, \'SAKIN GELMEYİN İSTANBUL\'A BÖYLE BİR KONGRE YOK\' DİYORLAR\" \"Kongremiz var. Kongrenin olmaması ile ilgili mevcut yönetimin bir çabası var. Ertelenmesiyle ilgili\" diyen Firuz Bağlıkaya, şunları söyledi: \"Şu anda oy kullanmaya hak kazanmış 4 bin 902 tane seyahat acentemiz Kültür ve Turizm Bakanlığı\'mızın kararını bekliyor. Çünkü Türkiye Seyahat Acentaları Birliği hiçbir şekilde bir yetkisi olmadan, bu konularla ilgili bir makam olmamasına rağmen kendi kendine seçim sürecinin başlamasından bir gün önce bir yönetim kurulu kararı alıyor. Yönetim kurulu kararının gerekçesi kaotik bir ortam olduğu, çok gergin bir kongre olacağı güvenliğin bir anlamda sağlanamayacağını ima ederek, bakanlığa dilekçe ile başvuruyorlar. Bakanlık görevlilerinin katılımıyla kongrenin ilk ayağı yapıldı. Kongre açıldı ve kapandı. Biz 2-3 Aralık\'ta doğal süreç olan bu kongrenin ikinci ayağının yapılması bekliyoruz. Buna karşılık Türkiye Seyahat Acentaları Birliği\'nin çok yoğun maillerle, fakslarla kampanyası var. Acenteleri arıyorlar, \'sakın gelmeyin İstanbul\'a böyle bir kongre yok\' diyorlar. Bunun karşılığında bakanlığın böyle bir açıklaması yok. Aslında seçim erteleme, seçim iptali konusunda kurumların kendisi tabii ki yetkili değil. Üst makamlar yetkili bu konularda. İlçe seçim kurulu, il seçim kurulu olabilir, Yüksek Seçim Kurulu olabilir, Bakanlık olabilir... Yani Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği, kendi ilan ettiği kongresini kendi kendine iptal etmeye çalışıyor, ertelemeye çalışıyor.\" “ÜMİT EDİYORUM HUZURLU, GÜZEL BİR KONGRE GEÇİRECEĞİZ\" Firuz Bağlıkaya, \"Bu değişim gerçekleşecek. Şu anda muhalefette tüm lider arkadaşlar birleşmiş vaziyetteyiz. Hep beraber ortak hareket ediyoruz. Ümit ediyorum huzurlu, güzel bir kongre geçireceğiz. Ülkemizin geçtiği bu dönemde turizmin yeni ekiplere bırakılması gerçekten çok önemli, turizm çok önemli. Daha ehil ellerde, daha genç kuşaklara bırakılması gerekiyordu. Bu olgunluğu gösterdiği için de sektöre aslında teşekkür etmemiz gerekiyor\" şeklinde konuştu. Bağlıkaya, \"Özellikle mevcut başkanın \'ben bundan sonra aday olmayacağım\' demesine rağmen kendisinin bir liste çıkaracağını çok net biliyoruz. Dolayısıyla tek başına bir seçim olmayacak. Bildiğimiz gibi bir seçim olacak. Seçimi ertelemeye çalışıyorlar, bunu başaramazlarsa muhakkak kongre sürecine katılacaklardır diye düşünüyorum\" dedi. “BİR PAZARDA PAZAR PAYI KAYBETTİĞİMİZ ZAMAN BÜTÜN SEKTÖR TÜRBÜLANSA GİRİYOR\" Bağlıkaya, \"Mevcut yönetimin öncelik sırasına koymadığı bir takım projelerimiz var. Öncelikle, kendi içimizde kendi evimizi toplamamız gerekiyor. Kendi yasamız ve tüm turizm camiasını kapsayacak bir yasayla ilgili hükümeti ikna etmemiz gerekiyor, derdimizi doğru anlatmamız gerekiyor. Kendi yasal çerçevemizi bir düzen içine koymalıyız. Bundan sonra öncelikli işimiz tabiiki de pazarlama. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği tüm turizm sektörünün pazarlama ayağıdır. Ulaşım ayağı uçak, konaklama ayağı otelciler... Asıl pazarlama işidir önemli olan. Memlekete turist getirme işinin merkezi burasıdır. Bu memlekete gelen turistin yüzde 80\'ini seyahat acenteleri, tur operatörleri getiriyor. Bunun pazarlama faaliyetlerine gerçekten çok büyük destekler vermek lazım. Pazarlama işine çok önem vermek lazım. Bir pazarda pazar payı kaybettiğimiz zaman bütün sektör türbülansa giriyor. En önemli projemiz pazarlama\" şeklinde konuştu. \"ÇOK DAHA TOPARLAYICI VE KENDİ İŞİNE KONSANTRE OLAN BİR DÖNEM GELİYOR\" Firuz Bağlıkaya, “Çok daha toparlayıcı ve kendi işine konsantre olan bir dönem geliyor. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği kendi, seyahat sektörünün haricinde, kendi üyelerinin hak ve menfaatleri dışında hiçbir faaliyetle uğraşmayacak. Zaten bizim temel vaadimiz de bu\" dedi. Bağlıkaya, \"Türkiye Seyahat Acentaları Birliği\'nin seyahat üyelerinin şu anda belli bir kısmının, çok büyük markaların diğer arkadaşlarımızın gerçekten iş yapma zorlukları var. Seyahat acenteleri bilet satıyor havayolları ondan daha ucuz bilet satıyor. Seyahat acenteleri tur yapıyor, herkes tur yapıyor, okullar yapıyor, belediyeler yapıyor, hastaneler yapıyor, postaneler yapıyor. Bu kabul edilebilir bir dağınıklık değil. Turizm sektörü çok daha derli toplu çok daha güvence altına alınmış bir biçimde çok daha kaliteli hizmet verebilir. Tüketiciye de bu hem hizmet kalitesi hem fiyat olarak yansır\" diye konuştu.