(Görüntülü Haber) Türkiye'nin sağlık turizmi dünyaya tanıtılacak: 'Sağlık için Türkiye' (3)

ANKARA, (DHA) - KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, \"Sağlık için Türkiye başlığı altında Türkiye\'nin sağlıktaki potansiyelini bütün dünyaya tanıtabilmek için Sağlık Turizminin Tanıtımı İş Birliği Protokolü\'nü yapıyoruz. Bu vesileyle meşhur Türk hekimlerinin birer tanıtım yüzü olarak özellikle yurt dışındaki sağlık etkinliklerinde kendilerinden istifade edilmesi ve böylece uluslararası alanda, sağlık tanıtım kampanyalarına özel bir önem verilmesi bu iş birliği protokolümüz çerçevesinde her iki Bakanlığında önemle üzerinde durması gereken alanlardır.\" dedi. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, \"Ahmet Demircan: Protokol, bizi sağlık turizmindeki büyük hedeflere ulaştırmanın ilk adımı olacak. Sağlıkta dönüşüm reformlarını, sağlıkta gelişim ve kalite dönemiyle yeni bir faza taşıyoruz.\" diye konuştu. Türkiye\'nin en önemli turizm türlerinden sağlık turizminin dünyaya tanıtılması amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında iş birliği protokolü imzalandı. Sağlık turizminin dünyadaki büyüme hızının, Türkiye\'nin turizm gelirlerine de yansıması için Bakanlar Numan Kurtulmuş ile Ahmet Demircan arasında imzalanan “Sağlık Turizminin Tanıtımı İş Birliği Protokolüö ile uluslararası tanıtım kampanyalarında sağlığa özel bir yer ayrılması hedefleniyor. Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Bakanlık toplantı salonunda gerçekleştirilen protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, \'Sağlık için Türkiye\' başlığı altında Türkiye\'nin sağlıktaki potansiyelini bütün dünyaya tanıtabilmek için bu protokolü imzaladıklarını söyledi. Dünyaca tanınmış Türk hekimlerinden, birer tanıtım yüzü olarak, özellikle yurt dışındaki sağlık etkinliklerinde istifade edileceğini dile getiren Bakan Kurtulmuş, \"Bu vesileyle meşhur Türk hekimlerinin birer tanıtım yüzü olarak özellikle yurt dışındaki sağlık etkinliklerinde kendilerinden istifade edilmesi ve böylece uluslararası alanda, sağlık tanıtım kampanyalarına özel bir önem verilmesi bu iş birliği protokolümüz çerçevesinde her iki Bakanlığında önemle üzerinde durması gereken alanlardır.\" dedi. Türkiye turizmi bakımından önümüzdeki dönemde iki önemli stratejik adımın atılmasını fevkalade önemli bulduklarına vurgu yapan Bakan Kurtulmuş, bunlardan bir tanesinin pazarların çeşitlendirilmesi, diğerinin ise turizm alanındaki ürün çeşitlendirilmesi olduğunu söyledi. Türkiye\'nin termal kaynaklar bakımından dünyada 7\'nci, Avrupa\'da ise 1\'inci sırada yer aldığının altını çizen Bakan Kurtulmuş, farklı boyutlarda 180 kaplıca tesisimizin olmasına rağmen bu alandaki büyük potansiyelimizi yeterince değerlendiremediğimizi belirtti. Bakan Kurtulmuş, şunları kaydetti: \"Avrupalı ve Rus turistlerin dışında Türkiye\'nin özellikle dünya nüfusunun önemli bir kısmını barındıran Uzak Doğu Asya ülkelerine açılması ve yeni, güçlü orta sınıflara sahip olan Çin, Hindistan, Güney Kore ve Japonya başta olmak üzere, bu ülkelerde Türkiye\'nin turizm potansiyelini artıracak çalışmalar yapması önemli stratejik hedeflerimizden birisidir. Bir diğeri ise sağlık turizmi ile ilgili olan alandır. Türkiye sadece deniz ve güneş turizminin ötesinde, fevkalade büyük kabiliyetleri, turizm potansiyeli olan bir ülkedir. Bunlardan birisi de sağlık turizmidir. Sağlık turizmi, kongre turizmi, kış turizmi, spor turizmi gibi çeşitli alanlarda turizm alanındaki ürünleri de çeşitlendirmek için gayret gösteriyoruz. Bu çerçevede, Türkiye\'nin sağlık alanında gelmiş olduğu potansiyeli göz önünde bulundurursak, sağlık alanında yapılacak iş birliğinin Türkiye\'nin turizmine çok büyük bir katkı sağlayacağına yürekten inanıyoruz. Türkiye günümüzde dünya ölçeğinde fevkalade önemli sağlık tesislerine sahiptir. Türkiye, artık dünyanın dört bir tarafından insanların, tedavi olmak için tercih ettikleri bir destinasyon haline gelmiştir. Bunun fevkalade iyi bir şekilde tanıtılması gerekiyor. Medikal, termal turizmi ve özellikle yaşlı bakım alanındaki Türkiye\'nin potansiyellerini biliyoruz. Termal alan yeterince değerlendirmediğimiz bir alandır. Termal kaynaklar bakımından dünya 7\'ncisi, Avrupa 1\'incisiyiz. İki turizm türü uzun süre kalmayı gerektiriyor. Bunlardan biri termal turizmdir. Hastalar en az 10-15 gün burada kalıyor. Ayrıca termal kaynaklardan yararlanmak için gelen turistlerin yüzde 80\'i de yanında bir refakatçi getiriyor. Dolayısıyla bu alan önemli bir alandır. Bunun için de fevkalade ciddi bir iş birliğini inşallah gerçekleştireceğiz. Türkiye\'de farklı boyutlarda 180 kaplıca tesisi var. Bu büyük potansiyeli göz önünde bulundurduğumuzda, maalesef yetersiz olduğumuzun göstergelerinden birisidir.\" \"SAĞLIK HİZMETLERİMİZİ YIL BOYUNCA SÜRDÜREBİLECEK POTANSİYELE ULAŞACAĞIZ\" Dünya nüfusunun yüzde 3\'ünün sağlık hizmeti almak için başka ülkelere gittiğine dikkati çeken Bakan Kurtulmuş, şöyle devam etti: \"Bunun da fevkalade büyük bir potansiyel olduğunu görmemiz gerekiyor. Bizim bu alandaki bütün çalışmalarımızı, uluslararası standartlara sahip bir sağlık hizmetini mutlaka ortaya koymak yönünde yapmamız lazım. Böyle bir kalitemiz var ancak bu kaliteyi biraz daha artırmamız lazım hem medikal hem termal hem de yaşlı bakım alanlarında. Aynı zamanda bunun bütün yıl boyunca sürebilecek bir etkinlik haline getirilmesi önemlidir. Bundan sonraki süreçte bu alanlara dikkat edeceğiz ve bizim mutlaka uluslararası standartlarda var olan bu sağlık hizmetlerimizi yıl boyunca sürdürebilecek potansiyele ulaşacağız.\" AVRUPALILAR SAĞLIK HİZMETİ İÇİN TÜRKİYE\'YE GELİYOR Türkiye\'de artık yapılamayacak hiçbir ameliyatın, hiçbir tıbbi müdahalenin olmadığını bildiklerini ifade eden Bakan Kurtulmuş, bunun fevkalade sevindirici olduğuna vurgu yaparak, \"Bizim çocukluk ve gençcliğimizde çok ağır olmayan hastalar bile yurt dışına gidip tedavi imkanları ararlardı. Milli gelirleri bizden çok yüksek olan Avrupa ülkelerinden bile şimdi turistlerin sağlık, tedavi, ameliyat amacıyla Türkiye\'ye geldiklerini ve sağlık hizmeti almakta olduklarını biliyoruz. Dolayısıyla bu alanda yapılacak olan çalışmaların fevkalade değerli ve önemli olduğu açıktır.\" dedi. SAĞLIK DİPLOMASİSİ ÇERÇEVESİNDE İŞ BİRLİĞİ Önümüzdeki dönemde turizm sektörünün en hızlı gelişen dalının sağlık turizmi olacağını belirten Bakan Kurtulmuş, şunları söyledi: \"Bunun bir sağlık turizmi diplomasisi çerçevesinde yerine getirilmesi lazım. Bu da hem kurumların potansiyelleri ve kabileyetlerini iyi kullanabilmeleri hem de kurumların aralarındaki iş birliğinin artırabilmesine bağlı olduğunu düşünüyoruz. Bir sağlık diplomasisi çerçevesinde hem Sağlık Bakanlığımız hem Kültür ve Turizm Bakanlığımız iş birliğini çok yüksek seviyelere çıkaracaktır.\" TÜRKİYE\'NİN SAĞLIKTAKİ POTANSİYELİ TANITILACAK Sağlık turizminin geliştirilmesi için bir taslak eylem planı hazırlandığını sözlerine ekleyen Bakan Kurtulmuş, \"Bu programın takip edilebilmesi için yine iş birliğimizi devam ettireceğiz. Ama esas önemli olan \'Sağlık için Türkiye\' başlığı altında Türkiye\'nin sağlıktaki potansiyelini bütün dünyaya tanıtabilmek için bir Sağlık Turizmi Koordinasyonu Kurulu\'nun çalışması ve bu bağlamda da Sağlık Turizminin Tanıtımı İş Birliği Protokolü\'nü bugün bunun için yapıyoruz.\" dedi. MARKA DEĞERİ ŞEHİRLER ÜZERİNDEN ARTIRILACAK Türkiye\'nin tanıtımı için yapılması gereken en önemli hususlardan birisinin Türkiye değerinin, markasının çoğaltılması, artırılması ve güçlendirilmesi olduğuna da vurgu yapan Bakan Kurtulmuş, konuşmasını şöyle sürdürdü: \"Bu anlamda da tanıtımda sürekliliğin esas olduğunu hepimiz biliyoruz. İstikrarın sağlanabilmesi için sürdürülebilir bir marka değerinin oluşmasının fevkalade önemli olduğunu biliyoruz. Bunun için Sağlık Bakanlığı hizmetlerinin yurt dışında tanıtılması önemlidir. Bu vesileyle, meşhur Türk hekimlerinin birer tanıtım yüzü olarak özellikle yurt dışındaki sağlık etkinliklerinde kendilerinden istifade edilmesi ve böylece uluslararası alanda, sağlık tanıtım kampanyalarına özel bir önem verilmesi bu iş birliği protokolümüz çerçevesinde her iki Bakanlığın da önemle üzerinde durması gereken alanlardır. Ayrıca medikal, termal ve ileri yaş tıp turizmi ile ilgili olarak belli merkezlerimizi daha da güçlendirmemiz lazım. Ankara, İstanbul, Antalya, Afyon Denizli gibi merkezlerin yanına yeni merkezler katabilmemiz ve böylece bu alanlarda da çok güçlü bir şekilde şehirlerimiz üzerinden bu marka değerini artıracak çalışmaları ortaya koyabilmemiz lazım.\" Yurt dışında gerçekleştirilecek tanıtım fuarlarında da sağlık turizminin tanıtılmasında Sağlık Bakanlığı ile birlikte hareket edeceklerini aktaran Bakan Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı: \"Ayrıca yurt dışında gerçekleştirilen birçok turizm etkinliğinde, özellikle fuar etkinliklerinde Sağlık Bakanlığımızın stant açması, yine tanınmış doktorlarımız başta olmak üzere, önemli tanıtım yüzleriyle birlikte bu fuarlarda yer almasının sağlanması için Bakanlık olarak üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getireceğiz. Türkiye\'nin bu üç alandaki; medikal, termal ve ileri yaş bakımıyla ilgili alanlarda çok kısa bir süre içerisinde bir dünya markası olması, sağlık için insanların Türkiye\'yi daha fazla tercih ettikleri bir ülke haline gelmesi için çalışacağız, çabalayacağız. Her iki Bakanlık da kendi hedefleri bakımından çalışmalarını ortaya koyacak. Bizim 2023 sağlık turizmindeki hedefimiz 100 bin yatak kapasitesine ulaşabilmektir. Şu andaki seviyemiz 57 bin yatak kapasitesidir. Muazzam bir potansiyelimiz var.\" Somali\'de yaşanan patlamaya da değinen Bakan Numan Kurtulmuş, Türkiye\'nin kardeşlik ve dostluk görevini yerine getirdiğini söyledi. Sağlık Bakanlığı ve sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, \"Somali\'de yaşanılan büyük insanlık dramının, insanlık suçunun hafifletilmesi için ilk andan itibaren gösterdiğiniz üstün gayretler Türkiye\'nin dünya mazlumlarının yanında hemen yer alabilme kabiliyetini göstermeniz bakımından sizin şahsınızda bütün Sağlık Bakanlığı çalışanlarına teşekkürlerimi ve tebriklerimi ifade etmek istiyorum. Türkiye\'nin gücünü, iyi niyetini, kabiliyetlerini göstermesi bakımından önemli bir çalışmaydı.\" dedi. Bakan Kurtulmuş, ayrıca “Deniz Baykal\'a Allah\'tan acil şifalar diliyorum. İnşallah en kısa süre içerisinde bu durumu atlatarak sağlığına kavuşur.ö diyerek Baykal\'a da geçmiş olsun dileklerini iletti. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ise, Türkiye\'nin sağlık turizminde büyük bir potansiyeli ve hedefleri olduğunu vurguladı ve şunları söyledi: \"Protokol, bizi sağlık turizmindeki büyük hedeflere ulaştırmanın ilk adımı olacak. Sağlıkta dönüşüm reformlarını, sağlıkta gelişim ve kalite dönemiyle yeni bir faza taşıyoruz. Gerek alt yapı gerekse insan kaynağı olarak dünyanın sayılı sağlık merkezlerine sahip bir ülke olma yolunda Türkiye emin adımlarla ilerlemektedir. Sağlık \'Yeni Türkiye\'nin lokomotif sektörlerinden biri olacaktır.\" Uluslararası hastalara hizmet veren süreci kolaylaştıracak çalışmaları olduğuna da değinen Bakan Demircan, \"İngilizce, Rusça, Fransızca, Arapça, Almanca ve Farsça olmak üzere altı dilde hizmet veren çağrı merkezimiz var. Bu hizmetler sayesinde sağlık turizminin ülke üzerinde gelişmesini sağlayacak adımları hızlıca atmış olacağız. 40\'ı aşkın ülkedeki Tanıtma Müşavirlikleri ile sağlık turizminin tanıtımına vereceği destekle 2023 hedeflerimizi kolaylıkla yakalayacağımıza inanıyoruz.\" dedi. TÜRK HEKİMLERİ TANITIM YÜZÜ OLACAK Kaliteli, teknolojik ve rekabetçi sağlık hizmeti anlayışı ile dünyada \'Sağlık için Türkiye\' algısı oluşturması amaçlanan tanıtım protokolü çerçevesinde, medikal, termal ve ileri yaş turizmi alanlarında, her iki Bakanlığın da hazırlayacağı görsel ve işitsel tanıtım materyalleri ilgili mecralarda paylaşılacak. Ankara, Antalya, İstanbul, Denizli, Afyon ile İzmir öncelikli olmak üzere, sağlık turizmi alanında dünyada etkin basın-yayın organları, blogger, acenta ve sigorta şirketlerinin de iki Bakanlık tarafından Türkiye\'de ağırlanması sağlanacak. Türkiye\'de gerçekleştirilen başarılı sağlık operasyonlarının dünyaya anlatılacağı iş birliği çalışması, uluslararası turizm fuarlarında Sağlık Bakanlığına stand açma imkânı sunacak. Türkiye\'nin dünyaca tanınmış hekimlerinin ise, sağlık turizmi için düzenlenecek yurt dışı etkinliklerde, adeta birer tanıtım yüzü olarak, ülkemizde gerçekleştirilen başarılı operasyonları anlatmaları sağlanacak. Türkiye\'nin turistik değerleri ile geleneksel Türk misafirperverliğinin öne çıkartılacağı tanıtım çalışmalarının hedefinde Türkiye\'yi dünyada bir sağlık destinasyonuna dönüştürmek var. Bakanlar düzeyinde imzalanan \'Sağlık Turizminin Tanıtımı İşbirliği Protokolü\'nün hedef kitlesi ise, Körfez Arap ülkeleri ile komşu ülkeler öncelikli olmak üzere, dünya ülkelerinden ziyaretçiler.