(Görüntülü Haber) Türkiye'nin Oscar adayı "Ayla" filminin gala gösterimi yapıldı

Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,(DHA)-TÜRKİYE\'nin Oscar adayı olan ve Kore Savaşında yer alan Astsubay Süleyman Dilbirliği\'nin başından geçen gerçek hikayeden esinlenilerek beyazperdeye aktarılan \"Ayla\" filminin galası yapıldı.



Senaryosunu Yiğit Güral\'ın yazdığı, yönetmenliğini Can Ulkay\'ın yaptığı, başrollerinde Çetin Tekindor, İsmail Hacıoğlu ve Kim Seol\'ün oynadığı \"Ayla\" filmi için bu akşam Maslak Uniq Hall\'da gala gösterimi yapıldı. Galaya, hayat hikayesinin anlatıldığı astsubay Süleyman Dilbirliği ve Ayla\'nın yanı sıra film oyuncuları ile davetliler katıldı. Gösterim öncesi filmin oyuncuları ile Süleyman Dilbirliği ve Ayla basının önüne çıktı. Yıllar sonra bir kez daha karşılaşan Ayla, Süleyman Dilbirliği\'nin uzun süre elini tuttu.



Gala gösterimine katılanlar arasında Güney Kore Büyükelçisi Yunsoo Cho da vardı. Büyükelçi Cho, etkileyici bir hikaye olduğunu belirterek film hakkında şöyle konuştu: Güney Kore\'de can vermiş şehitlerimizi bir kez daha anıyoruz. Sadece gelip, savaşmak değil küçük çocukları da kucaklayarak, eğitim fırsatı vermişler. Çok etkileyici bir hikaye olduğunu düşünüyorum. 2015 yılında Bodrum sahilinde ölü bulunan Aylan\'ı ve Halep\'te enkazdan çıkarılan Ümran\'ı gördükçe aklıma Ayla geliyor. Türk askerleri olmasaydı Ayla da aynı kaderi paylaşacaktı.



Filmin başrol oyuncularından İsmail Hacıoğlu ise, \"Ayla\' filmi çok pozitif bir film oldu. Barış çağrısında bulunan bir film oldu. Savaşların olmadığı bir ülkeye ve dünyaya uyanmak dileğiyle diye filme başladık. Süleyman Astsubay koca yürekli biri. Oynamak bana nasip oldu\" diye konuştu.





FİLM KADROSU



Türkiye\'nin Oscar adayı olan \"Ayla\" filminin oyuncu kadrosunda ise şu isimler yer alıyor: Süleyman Dilbirliği\'nin gençliğini İsmail Hacıoğlu, günümüzdeki halini ise Çetin Tekindor, Ayla\'yı Kim Seol canlandırıyor. Ali Atay, Murat Yıldırım, Taner Birsel, Mehmet Esen, Caner Kurtaran, Burç Kümbetlioğlu, Altan Erkekli, Büşra Develi, Damla Sönmez, Duygu Yetiş, Sinem Uslu, Esra Dermancıoğlu, Meral Çetinkaya ve Nilgün Kasapbaşoğlu filmin yerli oyuncuları arasında yer alıyor. Eric Roberts, Cade Carradine, Lee Kyung Jin, Johnny Young, Claudia Memory Monroe ise rol alan yabancı oyunculardan bazıları.





FİLMİN KONUSU



Süleyman Astsubay ve Koreli yetim kız çocuğu Ayla\'nın yaşamından esinlenilerek beyazperdeye aktarılan filmin konusu ise şöyle, 1950 yılında savaşta yer alan Süleyman Astsubay savaş meydanında küçük bir kız bulur. 5 yaşındaki bu Koreli kız yetimdir, nereye gideceğini bilmemektedir. Süleyman Astsubay kızı yanına alır ve Ayla ismini verir. Birliğin neşesi haline gelen Ayla ile Süleyman kısa sürede baba-kız gibi olurlar. Ancak 15 ay sonunda birliğin Türkiye\'ye geri dönme kararı çıkar. Ayla\'yı bırakıp dönmek istemeyen Süleyman Astsubay her yolu denese de Kore kanunlarını aşamaz. Küçük kızı geride bırakmak zorunda kalan Süleyman Astsubay ve yetimlere uygulanan sisteme dahil olarak yetimhaneye verilecek olan Ayla son vedalarında tekrar bir araya gelmeye söz verirler. Yıllar ikiliyi yeniden buluşturacak mıdır?