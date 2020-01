(Görüntülü Haber) Türkiye'nin ilk yerli iş makineleri fuarı açıldı

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)-TÜRKİYE\'nin ilk ve tamamı yerli iş ve inşaat makineleri üreticisi firmaların katılımıyla düzenlenen CM Expo İş İnşaat Makinaları ve Ekipmanları Fuarı, Antalya\'da ANFAŞ Fuar Merkezi\'nde açıldı. Bosphorus Expo firması tarafından 4-7 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Cm Expo İş, İnşaat Makinaları ve Ekipmanları Fuarı\'na, tamamı Türkiye\'de iş ve inşaat makineleri üzerine üretim yapan firmalar katılıyor. Fuarın açılışına Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, birçok Afrika ülkesinden üst düzey yönetici ve işadamıyla davetliler katıldı. \'BU ALANDA ÇOK İYİ YOLDAYIZ\' 2016 yılında Almanya\'daki bir makine fuarına gittiğinde, fuara Türkiye\'den katılan firmaları görünce kendinden biraz utandığını kaydeden Vali Karaloğlu, “Çünkü Türkiye\'deki iş ve inşaat makineleri teknolojisinin bu kadar geliştiğini Almanya\'da fark etmiş olmaktan utandım. Bu alanda çok ileri yoldayız. Çok büyük segmentlerde bile çok kaliteli makineleri görmekten çok mutlu oldum. Böyle bir güzel organizasyon için Antalya\'nın seçilmiş olması da başarı. Çin\'den sonra dünyada ikinci konumdaki Türk müteahhitlik sektörü de dünyanın birçok ülkesinde alt ve üst yapı işlerini bizim yerli firmalarımız yapıyor\" dedi. FUARCILIKTAKİ GELİŞME UMUT VERİCİ Antalya\'da ilki düzenlenen bu fuarın başarılı olması için gereken desteği vereceklerini anlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ise “İnşallah gelişerek 10.\'sunun, 20.\'sinin düzenlenmesini arzu ediyoruz. Antalya\'nın fuarcılıkla ilgili gelişmesi umut verici ve turizmde olduğu gibi bu alanda da tüm dünyayı misafir etmeye hazırız. Antalya\'da her yıl yabancı vatandaşlar 5 bin konut alıyor ve ikinci evleri olarak görüyor. Bu fuarın en önemli tarafı tamamen yerli firmaların ürünlerinin bulunması\" diye konuştu. 3.5 MİLYAR LİRA DESTEK Antalya\'nın 1 milyar doları aşan ihracat rakamlarıyla hedeflerini yakalayan örnek bir şehir olduğunu belirten Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin de “İnşallah Antalya\'yı önümüzdeki süreçte ilk 10 arasındaki iller arasında da bekliyoruz. Ekonomi Bakanlığı olarak faaliyetlerimizi yeterince dile getiremiyoruz. Biz bu destekleri 25 yıldır veriyoruz. Şu an aramızda 300 işadamı var, çeşitli ülkelerden gelen ve masraflarını biz karşılıyoruz. Biz ülkemizdeki yatırımın, üretimin, istihdamın, katma değerin artması noktasında her türlü desteği işadamına, yatırımcımıza sağlıyoruz. Bugün itibariyle 3.5 milyar lira destek veren bir Ekonomi Bakanlığı\'ndan bahsediyoruz. İhracata katkı veren, STK\'lara ve ihracatçılarımıza her türlü uluslararası faaliyeti destekliyoruz. Bugünkü fuarı da destekliyoruz\" dedi. AFRİKA\'YLA DIŞ TİCARET HACMİ 18 MİLYAR DOLAR Bundan 10-15 yıl önce Afrika\'yla dış ticaret hacminin 4 milyar dolarken bugün 18 milyar dolara yükseldiğini belirten Fatih Metin, “Yani yaklaşık 5\'e katlamıştır. Yetmez ve o yüzden bu fuarları destekliyoruz ve devam edeceğiz. İhracatı 2002\'de 30 milyar dolarlardan aldık bu sene inşallah 155 milyar doları aşacağız. Bu da yetmez çünkü hedefimiz 500 milyar dolar ve bu yüzden katma değerli ürünleri daha fazla destekleme hususunda çalışıyoruz\" diye konuştu. Antalya\'nın son iki yılda ev sahipliği yaptığı Expo, B20, G20 gibi dev organizasyonları hatırlatan ATSO Başkanı Davut Çetin de şunları kaydetti: “Mesafe olarak Avrupa\'ya ve birçok ülkeye çok yakın bir iliz. O yüzden bu tür fuarların Antalya\'da yapılması çok önemli. Turizmin yanında kongre ve fuar organizasyonlarında Türkiye\'nin başkenti olma yolunda ilerliyoruz.\" Bu fuarın Türkiye\'nin ilk defa düzenlenecek olan yerli, milli iş makineleri fuarı olduğunu belirten Bosphorus Expo Yönetim Kurulu Başkanı Utku Bengisu ise \"Türkiye\'nin yerli iş makineleri yolculuğu 30 yıldır devam ediyor. Son 10 yıldır teknolojik anlamda ve ihracatta ciddi atılım gerçekleştirildi. 24\'ü Avrupa ülkesi toplam 127 ülkeye ihracat yapan, yıllık 8.4 milyar dolar ihracat geliri sağlayan sektörün yerli iş makinelerinin sergilendiği fuarda, bu topraklarda üretim yapan, Türk teknolojisi ve Anadolu\'nun gücünü gösteren firmaları bulacaksınız\" dedi.