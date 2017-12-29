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(Görüntülü Haber) Türkiye'nin ilk sondaj gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA) - TÜRKİYE Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO) Akdeniz'de sondaj yapmak için kullanacağı 'Deepsea Metro-2' isimli ilk sondaj gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

29 Aralık 2017 23:35

Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA) - TÜRKİYE Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO) Akdeniz\'de sondaj yapmak için kullanacağı \'Deepsea Metro-2\' isimli ilk sondaj gemisi Çanakkale Boğazı\'ndan geçti. Tuzla\'ya giden gemiye Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı botları eşlik etti.

Norveç\'in Güney kıyısında bulunan Hoylandsbygda Limanı\'ndan yola çıkan Güney Kore yapımı 229 metre uzunluğunda, 51 bin 283 groston ağırlığındaki Marshall Adaları bayraklı \'Deepsea Metro-2\' isimli sondaj gemisi Çanakkale\'ye ulaştı. Saat 17.00 sıralarında Ege Denizi\'nden, Çanakkale Boğazı\'na giriş yapan gemi, saat 18.15 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyündeki \'Dur Yolcu\' yazısı önünden geçen sondaj gemisine Türk Sahil Güvenlik botları eşlik etti. Marmara Denizi\'ne doğru yol alan sondaj gemisinin, İstanbul Tuzla\'ya gittiği öğrenildi.

Çanakkale önlerinde geçerken havanın karardığı için ışıkları yanan sondaj gemisinin geçişini sahildeki vatandaşlar ilgiyle izledi, cep telefonları ile fotoğrafladı.

Güney Kore\'de 2011 yılında inşa edilerek denize indirilen, 12 bin fit deniz ve maksimum 40 bin fit sondaj derinliği özelliklerine sahip \'Deepsea Metro-2\' isimli sondaj gemisi Türkiye\'nin envanterine dahil edilecek ve gemiyle Karadeniz ve Akdeniz\'de aktif sondaj faaliyetleri gerçekleştirilecek.

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