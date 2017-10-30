(Görüntülü Haber) Türkiye'nin ilk ruhsatlı kaz kesim tesisi faaliyete başladı

Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN, (DHA) - TÜRKİYE\'nin ilk ruhsatlı kaz kesim tesisi, Ardahan\'da faaliyete başladı. \'Uçan Kaz\' adıyla faaliyete başlayan tesisin işletmecisi Salman Aktemur, 20 yıllık hayali olduğunu belirttiği tesisi, gerekli tüm izinleri alarak açtıklarını söyledi.



Çıldır İlçesi\'nde, 350 metrekarelik kapalı alanda, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı\'nın onayıyla faaliyet gösteren kaz kesim tesisine getirilen kazlar, önce barınağa alınıyor. Veteriner kontrolünden geçirilen barınaktaki kazların gerekli temizliği yapılıyor. Kazlar, daha sonra raylı kesim hattına alınıyor. İslami kurallara göre kesildiği belirtilen kazlar, tüylerinin rahat çıkarılması için sıcak su kazanlarına alınarak, dinlendiriliyor. Ardından tüy yolum makinesine alınan kazların tüyleri ayıklanıyor ve parçalama masasında hayvanların iç organları ayrılıyor. Suyla bir kez daha temizlenen kaz eti, daha sonra paketleniyor ve soğuk hava deposuna alınarak, satışa hazır hale getiriliyor. Yöreye has kaz eti, temizlendikten sonra tuzlanıyor ve ayazda 15 gün kurutularak, paketleniyor.



Kesimhanesinin, Türkiye\'de ilk ve tek kaz kesimhanesi olduğunu belirten işletmeci Aktemur, “Türkiye’de \'kaz\' denildiğinde akla ilk olarak Kars ve Ardahan yöresi gelmektedir. Biz de bu yörenin çocuğuyuz. 30 yıldır İstanbul’da ikamet ediyorum. Bu, benim 20 yıllık hayalimdi. Bu hayali gerçekleştirmek adına bölgemize geldik ve yatırım yaptık. Türkiye’nin ilk hijyenik, veteriner kontrolünde, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı izinli tesisimizi kurduk. Türkiye’de bilinen kaz varlığının yüzde 50’si bölgemizde. Biz, bunu tüketicilere ulaştırmak, insanlarımıza tattırmak üzere bu tesisimizi kurduk. Hijyenik ortamda kesip, paketleyip, insanlara ulaştırmayı hedefliyoruz\" dedi.



Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, Çıldır Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu ve Çıldır Belediye Başkanı Yakup Azizoğlu ile birlikte kaz kesim tesisini gezdi. Tesisin işletmecisi Aktemur’dan faaliyetler hakkında bilgi alan Vali Bilmez, bölgede yoğun bir kaz potansiyelinin bulunduğunu dolayısıyla böyle bir tesisin bölge için önemli olduğunu söyledi.



