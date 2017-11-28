(Görüntülü Haber) Türkiye'nin ilk geri dönüşüm sokağı Van'da açıldı

Behçet DALMAZ-Arif KARAKAŞ VAN,(DHA) VAN\'ın merkez İpekyolu Belediyesi, Türkiye\'de bir ilki gerçekleştirererek atık malzemelerden geri dönüşüm sokağı açtı. Sokak baştan sona, atık olan geri dönüşüm malzemeleri ile süslendi. Pet şişelerin kapaklarından ünlü ressamlara ait toblolar, kabından saksılar, araç lastiklerinden masa, sandaliyeler, çöp kutularından kitaplık, tencere ve tavalardan duvar saatleri yapılarak sokak güzel vakit geçirilebilinecek bir mekana dönüştürüldü. Van\'ın en işlek caddelerinden biri olan Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Merkez Ziraat Bankası yanındaki sokak farklı ve ilginç bir konseptle yeniden düzenlendi. Daha önce bir bölümünde içerisinde terzi, kozmetik dükkanları ve çeşitli süs eşyalarını satıldığı bir pasaj bulunan sokağa Geri Dönüşüm Sokağı adı verilerek, baştan sona yeniden düzenlendi. Belediye çalışanları ve ressamların yaklaşık 1 ay boyunca çalıştığı sokakta, pet şişelerin kapakları kullanılarak Salvador Dali\'nin \'Belleğin Azmi\', Ahmet Hamdi Bey\'in \'Kaplumbağa Terbiyecisi\', Vermeer\'in \'İnci Küpeli Kız\', Leonardo Da Vinci\'nin \'Mona Lisa\' tabloları büyük bir titizlikle duvarlara işlendi. İlginç bir görüntüye kavuşan sokağa ayrıca pet şişe kaplarından saksılar, araç lastiklerinden masa, sandaliyeler, çöp kutularından kitaplık, tencere ve tavalardan duvar saatleri yapıldı. Geri dönüşümün sağlanması için de sokağa cam, kağıt, pil, plastik, atık yağ ve bayat ekmek depolama üniteleri yerleştirildi. Güzel bir görünüme kavuşan sokağın açılışı ise bugün İpekyolu İlçesi Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk ve davetliler tarafından açıldı. Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği sokağın açılışında konuşan Öztürk, amaçlarının toplumda vatandaşlar, öğrenciler, gençler arasında bir farkındalık oluşturmak olduğnu belirterek, şöyle konuştu Van\'ın merkezinde geri dönüşümlerden oluşturulan bir sokağı hizmete açıyoruz. Buradaki amacımız geri dönüşüm ile alakalı toplumda vatandaşlar, öğrenciler, gençler arasında bir farkındalık oluşturmak.Tüketen bir toplumuz ama tükettiğimizin bır kısmını da geri dönüşüm ile çevreye ve ekonomiye kazandırmak istiyoruz. 2016 yılında günde 1 ton çöpü geri dönüşüme kazandırırken, 2017\'de bu rakam 15 tona yükseldi. Dolayısıyla tonlarca geri dönüşümü Van\'a ve ekonomiye kazandırdık. İpekyolu Belediyesi olarak yılda 12 ton atık yağ topluyoruz. 2017 yılında 400 kilo atık pil topladık. Belediye olarak yılda 60 ton bayat ekmek toplayıp hayvanlara veriyoruz. Burada kullanılan tüm malzemeler geri dönüşümden, kullanılmayan malzemeden oluşturuldu. Bu sokakta 4 tane resim var. Bunlar için de 50 bin adet kapak kullanıldı.