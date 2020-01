(Görüntülü Haber) Türkiye'nin en çok oynanan FPS oyunu Wolfteam'in Türkiye Kupası 2017 Büyük Finali

30 Eylül 2017 tarihinde İstanbul\'da gerçekleşti. Wolfteam\'in zirvesindeki 2 takımın kıyasıya mücadele ettiği Büyük Final?in kazananı HWA Gaming oldu. Wolfteam Turnuvası\'nın finalinde şampiyonluğa uzanan HWA Gaming takımı 60 bin TL para ödülünün sahibi oldu. Şampiyon takıma kupasını Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı Faruk Eczacıbaşı verdi. Netmarble Türkiye\'nin 30 milyonu aşkın kullanıcı sayısı ile Türkiye\'nin en çok oynanan MMOFPS oyunu olan Wolfteam için Türkiye\'nin 8 farklı ilinde düzenlediği Wolfcity turnuvalarının ardından, Wolfteam Türkiye Kupası 2017 Büyük Finali 30 Eylül 2017 Cumartesi günü İstanbul\'da Uniq İstanbul?da gerçekleşti. Türkiye\'nin en iyi 2 takımının yarıştığı Büyük Final?in şampiyonu finalde 3-2\'lik skorla geride bırakan HWA Gaming oldu. Şampiyon takıma kupasını Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı Faruk Eczacıbaşı verdi. Zirvedeki takımlar 60 bin TL için kapıştı Wolfteam Türkiye Kupası 2017 Büyük Finali, nefeslerin tutulduğu, heyecanın tavan yaptığı, benzersiz bir mücadeleye sahne oldu. Wolfteam Türkiye Kupası\'nın finalinde, e-sporun en başarılı takımlarından HWA Gaming ve Galakticos\'un birincilik için yarıştı. Final maçında Galakticos\'u 3-2 ile yenmeyi başaran Wolfteam\'in en köklü ve başarılı klanlarından HWA Gaming bir kez daha yenilmez olduğunu kanıtladı. Turnuvaya yoğun ilgi Usta sunucu Bilgehan Demir\'in sunduğu, analiz masasında ise Furkan \'\'BLoodRappeR\'\' Çinici, Bahadır Sirkecioğlu ve geçen yılın şampiyon takımının oyuncusu Mehmet \'thezemzem\' Aslankara yorumladığı, Salih Onaran ve Emre Yakarışık\'ın spikerliğini yaptığı Wolfteam Türkiye Kupası Büyük Finali\'ne, ünlü YouTuber\'lar Furkan Yaman, Cantuğ Özsoy, Hz, Yasuou, Nüktedanlar, Thetetabeta, Yorekok, Oyunkonsolu katılarak turnuva hakkında düşüncelerini paylaştı. Büyük Finali Wolfteam\'in resmi YouTube kanalı üzerinden izleyen binlerce kişi turnuvanın heyecanına ortak oldu. Wolfteam Türkiye Kupası Medya Sponsoru netd tarafından canlı olarak yayınlandı. Wolfteam takımları aylar süren mücadelenin heyecanını ve yorgunluğunu, turnuvanın ardından düzenlenen after party ile üzerlerinden attılar. En iyi olan kazandı Heyecan fırtınasının yaşandığı turnuvanın ardından finale yükselen tüm takımları ve oyuncuları tebrik eden Netmarble EMEA Pazarlama ve Mobil Direktörü Aras Şenyüz, Netmarble olarak Türkiye?de gençlere e-spor aracılığıyla istihdam sağlamayı amaçladıklarını söyledi. Şenyüz: \'Şampiyon olan HWA Gaming Takımı, Türkiye\'nin en iyisi olduğunu gösterdi. Büyük Final\'de tutkuyla ve centilmence mücadele edip heyecanlarını seyircilere aktaran tüm takımlara teşekkür ediyorum. Ancak mücadele bitmedi. PC tarafında Wolfteam, mobil tarafında Paramanya ile e-spor turnuvaları düzenlemeye devam ediyoruz. Bu yıl turnuvamızın toplam ödül havuzu 200 bin TL gibi çok yüksek bir rakama ulaştı. Gelecek yıllardaki turnuvalarda ödül havuzunun daha da büyümesini ve artmasını hedefliyoruz dedi. Netmarble Games Corporation Hakkında Netmarble Games Corp. muhteşem bir mobil oyun tecrübesi sunarak dünya çapında her yaştan kitleleri eğlendirmeyi amaçlar. 2000 yılında Kore?de kurulan Netmarble, Asya\'daki en hızlı büyüyen mobil oyun şirketidir ve sürekli olarak küresel düzeyde en üst geliştirici ve yayıncılardan biri olarak listelenmektedir. 4000\'in üzerinde çalışanıyla Netmarble, Lineage 2 : Revolution, STAR WARS: Force Arena, MARVEL Future Fight, Seven Knights ve Paramanya\'nın aralarında bulunduğu en başarılı mobil oyunlardan bazılarını üretip sunmaktadır. Önde gelen gündelik (casual) oyun geliştiricisi Jam City\'nin en büyük ortağı ve ücretsiz MMO oyunların dünya çapında zirvedeki geliştiricilerinden biri olan Kabam\'ın ana şirketi olan Netmarble\'ın aynı zamanda Asya\'nın en büyük eğlence şirketi CJ E&M Corporation, Asya?nın en büyük Internet şirketi Tencent Holding ve lider MMO şirketlerinden NCsoft ile stratejik bir işbirliği vardır. Daha fazla bilgi için www.netmarble.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Netmarble Games\'in İstanbul merkezli ofisi Netmarble Turkey; Paramanya, Wolfteam, MARVEL Future Fight ve Seven Knights gibi başarılı oyunlar için pazarlama, yerelleştirme, halkla ilişkiler, QA ve IT hizmetleri sunar. Daha fazla bilgi için www.netmarbleturkey.com adresini ziyaret edebilirsiniz.