(Görüntülü Haber) Türkiye'nin en büyük kilise çanı Nusaybin'de

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN\'in Nusaybin ilçesindeki Bagok dağı yamaçlarında, bulunan ve Süryani Cemaati için ikinci Kudüs konumunda olan Mor Evgin Manastırı\'na yerleştirilen bir ton 298 kilo ağırlığındaki çan\'ın, Türkiye\'deki en büyük kilise çanı olduğu belirtildi. Mor Evgin Manastırı\'nda görevli Başrahip Raban Yuyakim Unfal, kiliseye takılan bir ton 280 kiloluk çanla birlikte ülkenin huzur ve güvenliği için dua etmeye devam edeceklerini belirterek, \" Cemaatimiz için hac yolu üzerinde bulunan Manastır, Kudüs\'e hacca giden Süryaniler\'in uğrak yeriydi. Bizler için ikinci Kudüs olarak bilinir. Cemaatimiz Kudüs\'e gitmeden önce buradan bereket alıp yollarına devam ediyorlardı. Tabi burası daha önceden yolu olmayan ve hiç bir görevlinin olmadığı bir yerdi. Rahiplik yaşamı burada başlamıştır. Bu manastırda binlerce rahip yetişmiştir\"dedi. Nusaybin İlçesi\'ne bağlı Girmeli Beldesi\'ne bağlı, 900 metre rakımlı, M.S. 363 yılında inşaa edilen, 4 yıl önce yeniden ibadete açılan 1700 yıllık Mor Evgin Süryani Manastırına Almanya\'dan gönderilen bir ton 298 kilo ağırlığındaki çan yerleştirildi. Manastıra yerleştirilen çanın, ağırlığı ve büyüklüğü bakımından Filistin, Ürdün, Suriye, Irak ve Türkiye\'de bulunan Süryani Cemaati\'ne bağlı kilise ve manastırlar arasında, en büyüğü olma özelliğini taşıdığı belirtildi. 1700 yıl önce 340?tan fazla rahibin görev yaptığı, rahiplerin ve azizlerin yetiştiği Süryani Cemaati\'nin de en önemli manastırı olan Mor Evgin, Süryani cemaati için ikinci Kudüs olarak kabul ediliyor. Yarım asra yakın kapalı kaldıktan sonra 4 yıl önce ibadete açılan Mor Evgin Manastırı\'nda görevli Başrahip Raban Yuyakim Unfal, kiliseye takılan bir ton 280 kiloluk çanla birlikte ülkenin huzur ve güvenliği için dua etmeye devam edeceklerini söyledi. Mor Evgin Manastırı hakkında bilgiler veren Unfal, \"Çok büyük rahiplerin, azizlerin ve din adamların yetiştiği, Süryani cemaatimizin çok önemli bir mabedidir. Cemaatimiz için hac yolu üzerinde bulunan, Kudüs\'e hacca giden Süryaniler\'in uğrak yeriydi. Bizler için ikinci Kudüs olarak bilinir. Cemaatimiz Kudüs\'e gitmeden önce buradan bereket alıp yollarına devam ediyorlardı. Tabi burası daha önceden yolu olmayan ve hiç bir görevlinin olmadığı bir yerdi. Rahiplik yaşamı burada başlamıştır. Bu manastırda binlerce rahip yetişmiştir\" dedi. Mor Evgin Manastırı\'nın Süryaniler için çok önemli ve değerli bir manastır olduğunu ifade eden Unfal, manastırın yalnızca Süryaniler için değil, memleketin zenginliği olduğunu kaydetti. Manastırda eğitim görmek üzere Almanya\'dan gelen Davut Sakral da, manastıra takılan çanın 1959 yılında Almanya\'da bronzdan yapıldığını ve bir ton 280 kilo ağırlığında olduğunu söyledi. Ağırlığı Türkiye\'deki manastırlar ve Süryani Cemaatine ait bütün dini ibadetgahlarındaki en büyük çan olduğunu anlatan Sakral, \"1 ton 280 kilo ağırlığında olan bu çan, Süryani Cemaatimiz\'den Aziz Anter ve çocuklarının gayretli çabaları ve masraflarını üstlenmeleri sayesinde 2017 yılında Almanya\'daki Aziz Ludgerus Kilisesi tarafından yaptırdığı kilise çanını atalarının anısına bağışladı. İsa Mesih sonsuza dek ruhlarını dinlendirsin\" diye konuştu. MOR EVGİN (AUGİN) MANASTIRI TARİHİ Mor Evgin manastırı Nusaybin\'in 25 km uzaklığındaki Bagok (Tuz İzla) dağında bulunuyor. Mısır\'dan gelen Mor Evgin ve 70 müjdecisi tarafından M.S. 363 yılından önce yapılan manastır günümüze kadar gelmiştir. Rahip sayısı daha sonraki yıllarda 350\'e ulaşmıştır. Yapılan 300 adet su testisiyle İpek yolu kenarına gelen rahipler yoldan geçenlerin su ihtiyacını karşılıyordu. Mor Evgin manastırından çıkan rahipler 3\'er 5\'er gruplar halinde Hindistan\'a kadar gitmişlerdir. Mor Evgin\'in öğrencilerinden Mor Yuhanun Dakfone Zaz (İzbırak) köyünün gölünde tam olarak 3 bin 333 kişiyi vaftiz etmiştir. Manastır, Tur Abdin\'deki manastırların Anası sayılıyor. Yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Mor Evgin\'e ikinci Mesih unvanı verilmiştir. Mor Evgin Manastırı yaklaşık olarak 900 metre deniz yüksekliğindedir.