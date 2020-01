(Görüntülü Haber) Türkiye'nin en büyük kayak tesisi projesine 6 ülke talip

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)- RİZE\'nin Kaçkar Dağları\'nda yapımı planlanan Türkiye\'nin en büyük kayak tesisi projesi ihale aşamasına geldi. 8 bölgede kayak pistlerinin yer alacağı, 45 kilometrelik mekanik tesis uzunluğu bulunan ve yaklaşık 100 milyon euroya mal olması beklenen projeye, 6 ülke talip oldu. Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Kaçkar Dağları\'nda yapılması planlanan kayak tesisiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Projenin Türkiye\'nin en büyük kış turizmi projesi olmaya aday olduğunu belirten Vali Bektaş, \"Uzun zamandır Ayder Yaylası\'nda kış turizm tesisi yapma hayali vardı. Bu hayal bir proje ile de somutlaşmıştı. O proje maalesef hayata geçmedi. Geldiğimizde o projeyi ele aldık. Onu altlık alarak kullanıp, çok daha geliştirdik. Şu an nihayet son haline geldiğimiz bir proje ortaya çıktı. Ayder Yaylası merkezli olacak projede, Palovit ve Kavron vadilerini de kapsayan 3-4 yaylayı ilgilendiren bir proje ortaya çıktı\" dedi. Vali Bektaş, projenin Türkiye\'nin en büyük ve en güzel kış turizm projesi adayı olduğunu söyledi. Bektaş, şunları kaydetti: \"Türkiye\'deki diğer projeleri de biliyorum; böyle kapsamlısını, büyüğünü ve güzelini görmedim. Şartnameleri hazır. Son değerlendirmelerini yapıyoruz. Gerekli mutabakatlar sağlanırsa \'yap-işlet-devret\' modeli ile ihaleye çıkacağız. 90 ile 100 milyon avro bir kapasiteli proje. 40 kilometre boyunca mekanik bir tesis kurulacak. 10-12 kilometresi transfer hatları olacak. Diğerleri pistlere ulaşım ve kayak hatlarını oluşturuyor. 30 kilometrelik bir pist hattından bahsedersek 45 kilometreyi bulacak bir pist varlığına ulaşmak mümkün olabilir. Proje 3 etaplı düşünüldü. Toplamda 9 yılda gerçekleşmesi söz konusu. Niye böyle çünkü Türkiye\'de çok canlı bir kayak sektörü yok. Proje aynı zamanda kayak sektörünün gelişmeleriyle gelişiyor. Gelişmeye yönelik bir kayak sektörü var ama. Atıl bir kapasite olmadan makul bir süre içerisinde projemizi tamamlamayı ön görüyoruz.\" \"6 ÜLKE TALİP\" Projeyi takip eden işletmecilerin de olduğunu kaydeden Vali Bektaş, \"Bu işletmelerin sayısı şu an 6\'ya çıktı. Projeye, aralarında Rusya, Çin ve Arapların da yer aldığı 6 ülke talip. Ne kadar ciddi ne kadar gayriciddi olduklarını ihaleyi açtığımızda göreceğiz. Bunlardan bir iki tanesinin bu projeyi yapıp işletebileceğini düşünüyoruz. Umarız mutlu sonuca ulaşırız. Projeyi tetikleyen en önemli sebep Rize-Artvin Havalimanı\'dır. Havalimanı bizim alt istasyonumuza 45 kilometre mesafededir. Bu bölge için büyük bir avantajdır. Kaçkarlar\'ın tam da omurgasında bu işi yapıyor ve havalimanına dayalı bir sistem kuruyoruz. Bu proje dağdan dağa genişletilebilir. Ana omurgayı bu şekilde kurmuş olacağız\" diye konuştu. \"BEKLENTİLERİ KARŞILAYARAK İLERLEMEK İSTİYORUZ\" Projenin iki yönü hizmet vereceğini, bunlardan birinin kayak ve kış turizmi diğerinin ise yaz turizmi olduğunu ifade eden Vali Bektaş, şöyle dedi: \"Türkiye\'de olan kayak tesislerini doyuracak kayak müşterisi yok. Dolayısıyla Türkiye yurt dışından kayak müşterisi bulmak zorunda. Bu süreç her yıl gelişiyor. Dışarıdan kayak müşterisi bulmak lazım. Bunu ise \'yap-işlet-devret\' sistemiyle bulacağımız şirketin pazarlamasına bırakacağız. Bu projeyi devlet eli ile yapmak istemememizin bir nedeni de bu. Projeyi yaparsın ama işletmek ayrı bir şey. Profesyonellik istiyor. Özel sektörün dinamizmi, hareket kabiliyeti ile bu başarılabilir. Dokuz yıl süre uzun çünkü beklentileri karşılayarak ilerlemek istiyoruz. Diğer taraftan, Kaçkarlar endemik türleri doğal güzellikleriyle önemli bir yer. Dereleri, şelaleleri, yaylaları ve gölleriyle bölgemiz turizmin bir cazibe noktası olmuş durumda. Yazın da tepedeki yaylalara yaklaşıyoruz. Yaz boyunca bu proje bölgeye hizmet etmeye de devam edecektir.\"