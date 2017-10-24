(Görüntülü Haber) Türkiye’nin en ağır fuarı

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)- BURSA Fuar Merkezi’nde yarın açılacak \'3\'üncü Bursa Blok Mermer Fuarı\'na katılım yoğun olacak. Bursa Maden Sanayici İşadamları Derneği (MADSİAD) Başkanı Erol Efendioğlu, \"Türkiye’de bu hızla büyüyen başka bir fuar yok. Bu yıl fuarda tam 50 bin ton mermer bloğu sergilenecek. Bu yönü ile Guinness Rekorlar kitabına girecek bir fuar. Blok mermerlerin Bursa’ya taşınması sırasında 1300 TIR kullanıldı. TIR sıkıntısı dahi yaşadık” dedi. MADSİAD Başkanı Erol Efendioğlu, Bursa Fuar Merkezi’nde yarın açılacak \'3\'üncü Bursa Blok Mermer Fuarı\' ile ilgili bilgi verdi. Efendioğlu, ilk yılında 540, 2\'nci yılında 1100 blok sergilendiğini bu yıl ise rekora giderek 2 bin blok sergilediklerini anlattı. Efendioğlu, \"Sergilediğimiz blok sayısı, 3 yılda 500’den 2 bine çıktı. Türkiye’de bu hızla büyüyen bir fuar yok. Dünyada bu hızla yükseliş yapan bir fuar var mı bilmiyoruz” dedi. 15 MİLYON DOLARLIK MERMER SATILACAK Başkan Efendioğlu, fuarın ivmesinin son derece hızlı olduğunu anlatırken, “İşin en güzel taraf;, sergilemekle kalmıyoruz, fuarda 15 milyon dolarlık mermer satışı hedefliyoruz. Mermer alıcıları dünyanın dört tarafından Bursa’ya geldi. Alanımız kısıtlı olduğu için yabancı firmalara çok fazla yöneldik. Fas, Cezayir, Tunus gibi ülkelerden talep geldi. Ancak, bu yıl sadece yerli firmalara yönelik bir fuar gerçekleştirdik. Katılımcı firma sayısı 220 ve 2 bin blok sergilenecek” diye konuştu. \'DÜNYANIN EN AĞIR FUARI\' Erol Efendioğlu, fuarın dünyanın en ağır fuarı olacağını bildirirken şöyle devam etti: \"Bu konuda Guinness Rekorlar kitabına girecek bir rakam söz konusu. 50 bin ton blok mermer bu fuarda sergilenecek. 1300 TIR blok mermer Bursa’ya fuar alanına getirildi. Türkiye genelinde 3-4 gündür TIR sıkıntısı yaşanıyor. 1300 TIR bu fuara malzeme taşıdı. Geçen yıl 20 bine yakın ziyaretçi fuarı ziyaret etti, bu yıl yüzde 20’lik bir artış bekliyoruz.\"