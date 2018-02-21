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(Görüntülü Haber) Türkiye'de ilk kez bir hastaneye LEED Platinum belgesi verildi

İSTANBUL, (DHA)-EKOLOJİK binalara verilen Leed Platinium belgesi Türkiye'de ilk kez bir hastaneye verildi

21 Şubat 2018 20:16

İSTANBUL, (DHA)-EKOLOJİK binalara verilen Leed Platinium belgesi Türkiye\'de ilk kez bir hastaneye verildi. United States Green Building Council (USGBC) yani Amerikan Yeşil Binalar Konseyi tarafından yürütülen sertifikasyon programları arasında en yüksek derecelendirme anlamına gelen LEED Platinum belgesini alan İstanbul Bahçelievler\'de açılan Memorial Sağlık Grubu Hastanesi bu belgeyi alan dünyadaki 3\'üncü hastane olmayı da başardı. Normalden yüzde 50 daha az enerji harcayacak şekilde inşa edilen bina aynı zamanda gün ışığını da daha iyi alabilmesi için özel bir mimari ile tasarlandı. 72 BİN METREKARE KAPALI ALANI VAR 72 bin metrekare kapalı alana sahip olan binanın yapımı 3 yılda tamamlandı. Hastanenin 320 yatak kapasiteli olarak inşa edildiğini söyleyen Memorial Sağlık Grubu CEO’su Uğur Genç hastanenin yapım sürecinde 20 mimarın aynı anda çalıştığını da belirtti ve şunları söyledi: \"Bahçelievler hastanemiz Memorial Sağlık Grubu\'nun 11\'inci, İstanbul\'un 4\'üncü hastanesi. 72 bin metrekare kapalı alanı var, 8 bin metrekare yeşil alanı var. 320 yatağa ulaşması hedefleniyor. 15 ameliyat hanesi ve 49 yoğun bakım yatağı var. Bunlar en son teknolojinin, en son imkânların kullanılması ile beraber oluşturulan ortamlar.\" NADİR HASTALIKLAR POLİKLİNİĞİ AÇILACAK Binalarla doğa ile insanın bağının koptuğunu ancak bina tasarımında buna dikkat ettiklerini söyleyen Memorial Proje Grup Müdürü, mimar Fulden Baran Toz, binayı E-5 karayolundan biraz daha içeri çekerek, katmanlı bir tasarım yaptıklarını vurguladı. Mimar Fulden Baran Toz : \"Bol yeşil alana yer verdik ve bol gün ışığı almaya çalıştık, hasta odalarında doğal havalandırma olmasına önem verdik ve açılabilir camlar yerleştirdik. Doğadan gelen renkleri kullandık. Dingin, toprak tonlarını kullandık. Hastaların kendini evde hissedeceği, endişe ve kaygı duymayacağı ortamlar yaratmaya çalıştık. Bina içinde yer alan görsellerde doğa unsuruna, yeşile yer verdik\" dedi. Hastane içinde nadir hastalıklar polikliniği, sorunlu ve riskli gebeliklerin takibinin yapıldığı perinatoloji birimi de bulunan hastane organ nakli merkezine de sahip.

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