(Görüntülü Haber) Türkiye'de düzenlenen ilk ve tek “En Güçlü Üniversiteli” yarışması

İSTANBUL, (DHA)- 10 farklı üniversiteden gelen öğrencilerin genel güç ve dayanıklılık becerilerini sergiledikleri “Uni Battle - En Güçlü Üniversiteli 2018” yarışması, Nişantaşı Üniversitesi ve Crossfit Taxim işbirliği ile Maslak 1453 Neotech Kampüsü’nde gerçekleşti. Ağırlık kaldırma, ağırlık fırlatma, temel jimnastik hareketleri ve koşu yarışı gibi etapların yer aldığı ödüllü organizasyon, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu desteği ile Türkiye’de ilk kez düzenlendi. “İLK VE TEK MULTİDİSİPLİNER YARIŞMA” Crossfit Taxim\'in kurucusu ve baş antrenörü Fırat Erdem, ‘Uni-Battle’ın Türkiye’de ilk ve tek multidisipliner yarışma olduğunu ve içerisinde CrossFit, Powerlifting ve Strongman branşlarını barındırdığını söyledi. Erdem, düzenlenen yarışmayı şöyle anlattı: “Bu yarışma Türkiye’nin her yerinden profesyonel CrossFit, Powerlifting ve Strongman branşlarına yönelik yarışmacıların katıldığı, çoklu parkur kuralına göre hazırlandı. Hedefimiz, Türkiye’deki üniversite öğrencilerine ulaşmak. Yarışmanın alt yapısı Crossfit Taxim tarafından sağlandı. Hakemler ve yardımcı ekipler orada yetiştirilip, buraya geldiler. Türkiye’deki tüm üniversitelere davetiyeler gönderildi ve 10 farklı üniversiteden gelen takımlar var. Üniversite Sporları Federasyonu’nun verdiği destek ve onayla Türkiye’de ilk ve tek multidisipliner yarışma olma unvanına sahibiz.” “OBEZİTE, HAREKETSİZLİK VE SPOR ALIŞKANLIĞININ OLMAMASINDAN KAYNAKLANIYOR” Türkiye’de artan obezite sorununun hareketsizlik ve spor alışkanlığının olmamasından kaynaklandığını ve üniversite öğrencilerinin sporu sevmeleri, daha hareketli hale gelmelerini amaçladıklarını söyleyen CrossFit Eğitmeni Ferhat Elbeyoğlu, “Spor bizde bir kültür gibi değil, spor yapan insanlar sanki boş zamanları varmış gibi değerlendiriliyor. Halbuki gün içerisinde sürekli yapmamız gereken bir egzersiz periyodumuzun olması gerekli. Birçok kalıtsal ve metabolik hastalıktan korunmak için spor yapmalıyız. Öğrenciler, CrossFit, Powerlifting ve Strongman gibi yarışmalarda bütün antrenmanlar çok değişken olduğu için sıkılmıyor ve daha fazla sporla ilgili alışkanlık ediniyorlar” dedi. “CROSSFİT’TE SAĞLIK ÖN PLANDA” CrossFit metodunun vücudun nasıl güzel görüneceğiyle değil, sağlık değerleriyle ilgilendiğine değinen Elbeyoğlu, “Vücut geliştirme yarışmaları nasıl göründüğünüze yöneliktir ve sağlık ölçütü ön planda değildir. CrossFit için ise sağlık ölçütü ön plandadır. Sağlıklı olmayan birinin fit olacağına inanmayız. Bizim geliştirilebileceğine inandığımız 10 fiziksel özellik vardır. Bunların içerisinde hız, dayanıklılık, güç denge, motor yetenek, keskinlik, çeviklik gibi birçok parametre var. Bu 10 parametrenin daha iyi olmasını amaçlıyoruz. Kendi yaşıtlarınızdan daha hızlı, güçlü ve dengeliyseniz bu sizin fit olduğunuz anlamına geliyor. Bizler bunu test etmeye yönelik yarışmalar yapıyoruz” diye konuştu. Nişantaşı Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen yarışma 2 gün boyunca devam etti. Yarışmada derece alan ekipler ödüle layık görüldü.