(Görüntülü Haber) Türkiye'de aldıkları eğitimle Suriye'yi yeniden inşa edecekler

İlknur SARGUT-Ömer HASAR/İSTANBUL, (DHA)- SURİYE\'DE yaşanan iç savaştan kaçarak Türkiye\'ye sığınan binlerce genç, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı (YTB) tarafından başlatılan eğitim sayesinde Türkçe öğreniyor. Projenin gerçekleştiği 27 üniversiteden biri olan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi\'nde (İZÜ) Türkçe öğrenen gençlerin hedefi ise burada aldıkları üniversite eğitimi sonrası ülkelerini yeniden inşa etmek.





Suriye\'de 8 yıl önce başlayan iç savaş sonrası eğitimlerini yarıda bırakmak zorunda kalan binlerce gence Türkiye kucak açtı. Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı (YTB) Suriyeli gençlerin Türkçe öğrenmeleri amacıyla \'İleri Düzey Türkçe Eğitimi\' programı başlattı. Savaşın yıktığı evlere karşı yıkılmayan hayalleri olan gençler, Türkiye\'nin 21 ilinde bulunan 27 üniversitede, 9 ay boyunca verilen eğitimler sayesinde önce Türkçe öğrendi, ardından hayallerindeki bölümü okumak için üniversite eğitimine başladı. 2013 yılında başlayan eğitimler sayesinde bugüne kadar 12 binin üzerinde öğrenci Türkçe öğrendi. Türkçeyi azimle öğrenen gençler, ülkelerine birer doktor, mühendis, öğretmen olarak geri dönmek istiyor.





ÖNCE TÜRKÇE\'Yİ ÖĞRENİYOR SONRA ÜNİVERSİTEYİ KAZANIYORLAR





YTB yetkilileri, İZÜ Türkçe Eğitim Merkezi (İZÜTEM) Altunizade yerleşkesinde eğitim gören öğrencileri sınıflarında ziyaret etti. Öğrencilerle sohbet eden yetkililer, eğitimlerin içeriğini ve öğrencilerin hedeflerini onlardan dinledi.





Gençleri yükseköğrenime kazandırmak adına çalışmalar yürüttüklerini belirten YTB Ortadoğu Koordinatörü Mehmet Nedim Aslan, \"Ülkemizde 3 milyon 250 binden fazla Suriyeli yaşamakta. Milli Eğitim Bakanlığı, AFAD, Sağlık Bakanlığı gibi kurumlarımız eğitim, sağlık gibi hizmetlerde önde gidiyor. Biz YTB olarak ülkemizde bulunan Suriyelilerin yükseköğrenime kazandırılması için çalışıyoruz. Bunu da Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği ile birlikte yürütüyoruz. Onların verdiği fon desteğiyle liseyi bitirmiş, ülkemizde üniversiteye gitmek isteyen Suriyeli öğrencilerin hem kamplarda hem de şehir merkezlerindeki üniversitelerde Türkçe eğitimi veriyoruz. C1 sertifikasını alan öğrencilerimiz üniversiteye gitmek istediklerinde sertifikayı üniversiteye ibraz ediyorlar\" dedi.





\"BU SENE 20 BİN BAŞVURU ALDIK\"





İç savaş sona erdikten sonra Suriye\'nin yeniden inşasına katkı sağlayacak gençler yetiştirmeyi hedeflediklerine dikkat çeken Mehmet Nedim Aslan, eğitime başvuru koşullarını şöyle sıraladı:





\"Biz bu sene 20 bin civarında başvuru aldık. Bu projeyle şehir merkezindeki üniversitelerde 3 bin 500, kamplarda da 800 civarında öğrenci eğitim alıyor. Bu öğrencileri eğitim durumları ve lise notlarına göre seçtik. Eğitime kabul için öğrencinin; 18-25 arası olması gerekiyor. Amacımız öğrencileri yükseköğrenime kazandırmak. Gençler, yükseköğrenimlerini tamamladıktan sonra ülkelerine dönecekler. Bizim beklentimiz iç savaş sona erdikten sonra bu gençlerin Suriye\'nin yeniden inşasına katkı sunmaları. Biz Suriye\'nin eğitimli insanlarını gelecekleri konusunda yardımcı olacağız.\"





TÜRK KÜLTÜRÜNÜ DE ÖĞRENİYORLAR





2017-2018 eğitim-öğretim yılının güz döneminde projeye dahil olduklarını ifade eden İZÜTEM Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Ahmet Saçkesen ise üniversitelerinin her iki kampüsünde toplam 163 öğrencinin Türkçe öğrendiğini söyledi. Türkçe dil bilgisinin yanı sıra öğrencilere Türk kültürünü de öğrettiklerini vurgulayan Yrd. Doç. Dr. Ahmet Saçkesen, \"106 öğrencimiz Halkalı\'da bulunan 5 sınıfta, 56 öğrencimiz ise Altunizade\'de bulunan 3 sınıfımızda eğitim alıyor. Öğrencilerimiz A1 düzeyinden başlayıp C1\'e kadar temel Türkçe eğitimini alıyorlar. Biz de bu süreçte öğrencilerimize Türk dilinin inceliklerini güzelliklerini öğretmeye çalışıyoruz. Türkçe dil eğitiminin yanı sıra Türk kültüründen metinlerle de öğrencilerimizi destekliyoruz\" diye konuştu.





KİMİ İNŞAAT MÜHENDİSİ KİMİ DE DOKTOR OLMAK İSTİYOR





Üniversitede eğitim alan gençlerin kimisi üniversite okuyor, kimisi ise üniversiteye hazırlanıyor. Bu gençlerden 22 yaşındaki Abdul Aleem Adıb\'ın hedefi ülkesine İnşaat Mühendisi olarak geri dönmek. 3 yıldır Türkiye\'de olduğunu belirten Adıb, \"Suriye Halep\'ten geldim. Suriye\'deyken hedeflerimiz daha farklıydı. Suriye\'de Tıp okumak istemiştim ama savaş olduktan sonra eğitim görmek için Türkiye\'ye geldim. Artık Suriye\'yi yeniden kalkındırmak için İnşaat Mühendisliği okumak istiyorum. İlk hedefim Suriye\'yi yeniden inşa etmek\" dedi.





3 yıl önce ailesiyle birlikte Şam\'dan Türkiye\'ye göç ettiklerini söyleyen 19 yaşındaki Amira Naser Khalıfa hedeflerini şu sözlerle anlatıyor:





\"Çok zor durumda kaldığımızdan ülkemizden çıkmak zorunda kaldık. Ben, kardeşlerim ve annem çıktık. Babam Suriye\'de kaldı. Ben teknolojinin önemine inandığımdan Bilgisayar Mühendisi olmak istiyorum. Ülkemi teknolojik açıdan geliştirmek istiyorum.\"





\"ÜLKEME DÖNÜP HASTALARI TEDAVİ EDECEĞİM\"





Yaşanan onca acı ve ölüm sonrası Tıp eğitimi alması gerektiğini düşündüğünü ifade eden 19 yaşındaki Alaa Samır Kousa ise \"Doktor olmak istiyorum. Çünkü Suriye\'deki iç savaşta çok insan öldü. Ülkemde yeterli doktor yoktu. İstanbul\'da okumak istiyorum. Sonra Suriye\'ye dönüp ülkemin insanlarını tedavi edeceğim\" diye konuştu.





\'İleri Düzey Türkçe Eğitimi\' İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi ve Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi\'nde veriliyor.