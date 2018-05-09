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Dünya

(Görüntülü Haber) Türkiye ve İran'dan teröre karşı istihbarat paylaşımı kararı

Ekber Karabağ / Tahran, 9 Mayıs (DHA) - Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in İran'a yaptığı ziyarette, iki ülke, sınırda faaliyet yürüten "terör örgütleri ve silahlı çetelerle mücadele için" istihbarat paylaşımı kararı aldı

09 Mayıs 2018 23:36

Ekber Karabağ / Tahran, 9 Mayıs (DHA) - Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin\'in İran\'a yaptığı ziyarette, iki ülke, sınırda faaliyet yürüten \"terör örgütleri ve silahlı çetelerle mücadele için\" istihbarat paylaşımı kararı aldı. Tahran\'da temaslarda bulunan Orgeneral Arif Çetin, İran Sınır Birlikleri Komutanı Tuğgeneral Kasım Rızai ile bir araya geldi. Görüşmelerde, ortak sınır bölgelerindeki son durum, sınırdaki boşlukların doldurulması için atılacak ortak adımlar, sınır güvenliğini tehdit eden terör örgütleri ve silahlı çeteler konusunda istihbarat paylaşımı, yasa dışı geçişler ve kaçakçılık konuları ele alındı. İran medyasına konuşan İranlı Komutan Rızai, Türk tarafıyla tüm konularda anlaştıklarını belirterek, \"Tüm konularda ortak düşünüyoruz\" dedi. (Fotoğraflı)

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