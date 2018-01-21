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Spor

(Görüntülü Haber) Türkiye Ümitler Judo Şampiyonası'nda 2'nci gün tamamlandı

İbrahim MAŞE MERSİN, (DHA)  Mersin'in ev sahipliğini yaptığı Türkiye Ümitler Judo Şampiyonası'nda dereceye giren isimleri belli oldu

21 Ocak 2018 02:33

İbrahim MAŞE MERSİN, (DHA) 
Mersin\'in ev sahipliğini yaptığı Türkiye Ümitler Judo Şampiyonası\'nda dereceye giren isimleri belli oldu.
Servet Tazegül Spor Salonu\'nda start alan şampiyonanın ikinci gününde sporcular, madalya için mindere çıktı. Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz\'un da yakından takip ettiği şampiyonada ter döken 836 sporcu, kıyasıya mücadele etti. Mindere madalya için çıkan sporcular, seyir zevki yüksek görüntülere sahne oldu. Yarı final ve final müsabakalarında dereceye giren sporcular, Ümitler Milli Takımına seçilme şansı yakaladı.
Sporcuları tebrik eden Federasyon Başkanı Huysuz, 2018 yılında Avrupa Şampiyonası ve Arjantin\'de yapılacak olan Gençlik Olimpiyatlarına sizlerin içerisinden sporcular seçilip Türkiye\'yi temsil edecek. Hepinizi tebrik ederim dedi.
Konuşmaların ardından dereceye giren sporculara protokol üyeleri tarafından madalyaları takdim edildi.

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