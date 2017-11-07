(Görüntülü Haber) Türkiye U19 Futbol Takımı, Kazakistan'ı 3-0 yendi

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)







ANTALYA\'nın Manavgat İlçesi\'nde bugün başlayan UEFA 19 yaş altı (U19) Avrupa Şampiyonası 13\'üncü Grup karşılaşmasında Türkiye, Kazakistan\'ı 3-0 mağlup etti.



UEFA U19 Avrupa Şampiyonası 13\'üncü Grup karşılaşmaları Emir Hotels Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi\'nde devam ediyor. Günün ikinci maçında Türkiye ile Kazakistan karşılaştı. İsviçre Federasyonu\'ndan Fedayi San, Carmine Sangiovanni ile Makedonya Federasyonu\'ndan Dejan Nedelkoski\'nin yönettiği karşılaşmaya Türkiye; Mehmet, Mert, Recep, Abdülkadir, Oğuz, Kağan, Güven, Muhayer, Rahmetullah, Ufukcan ve Doğukan, Kazakistan ise Ustimenko, Nurdaliyev, Suyunov, Oral, Astanov, Seidakhmet, Kan, Amazhol, Kashken, Tursynbay ve Zhakipbayev onbiriyle çıktı.



İlk dakikaları orta saha mücadelesi şeklinde geçen karşılaşmanın ilk tehlikeli atağı 3\'üncü dakikada Kazakistan\'dan geldi. Zakipbayev\'le gelişen atakta Recep rakibini faulle durdurdu. Kashken\'in kullandığı serbest vuruşta Seidakhmet topu filelere göndermesine rağmen hakem ofsayt gerekçesiyle golü geçerli saymadı.



29\'uncu dakikada gelişen Türkiye atağında sağ taraftan yapılan ortada ceza sahası içinde topla buluşan Ufukcan düzgün vuruşla fileleri havalandırdı: 1-0.



43\'üncü dakikada Abdulkadir\'den aldığı topla kale sahasına giren Doğukan, sert vuruşla ilk yarının skorunu belirledi: 2-0.



İkinci yarının başlamasıyla birlikte Türkiye rakip kalede ataklarını artırdı.



48\'inci dakikada Abdülkadir\'e yaptığı sert hareketle Kazakistan\'dan Suyunov ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.



Maçın uzatma dakikalarında sağ taraftan ceza sahasına yapılan ortada topu önünde bulan Güven ağlara gönderdi: 3-0.



Karşılaşmayı Türkiye 3-0 kazandı.



Bu sonuçla Türkiye ilk sıraya yerleşirken, günün ilk maçında Galler\'i 2-1 mağlup eden Slovakya ikinci, Galler üçüncü, Kazakistan ise son sırada yer aldı.