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(Görüntülü Haber) Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası'nın 3'üncü ayağı tamamlandı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası'nın 3'üncü ayağı sona erdi

01 Ekim 2017 23:44

Kahramanmaraş\'ta düzenlenen Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası\'nın 3\'üncü ayağı sona erdi.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF), Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü\'nün organize ettiği Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası Klavuzlu Su Sporları Merkezi’nde düzenlendi. Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği şampiyonada heyecan dolu yarışmalar düzenlenirken, renkli görüntülerde yaşandı. Bir yarışmacı tulum ile seyircilere kısa bir müzik ziyafeti sundu. Yarışmalar sonunda su jeti erkeklerde Kaan Şanver birinci, Serkan Kokol ikinci ve Hakan Akgül üçüncü oldu. Su jeti kadınlarda ise Şenay Cankurt birinci, Zeynep Daştan ikinci, Özlem Bayralı üçüncü oldu. Flyboard da Uğur Piro birinci, Kahraman Aktaş ikinci Bekir Uslu üçüncü oldu. Yarışma sonunda sporcuların ödülleri düzenlenen törenle verildi. Su jetinde dereye girenlerin ödüllerini veren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, şampiyonaya ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Kentin en çok kaynağı olan illerden biri olduğunu ifade eden Erkoç, \"Biz de bu sporla Kahramanmaraş\'taki su kaynaklarına ve doğal güzelliklerine dikkat çekmek adına bu şampiyonayı Kahramanmaraş\'ta düzenledik\" dedi.

 

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